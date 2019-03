¿Teatro y televisión?: la consigna es actuar

El mundo de la actuación también las involucra a ellas, personajes e intérpretes muchas veces protagonistas o antagonistas de una obra o serie televisiva; principales o secundarias pero siempre desenvolviendo un excelente trabajo.

Marina Salvarezza y Montse Serra tienen corriente extranjera en la formación actoral y han llegado al Ecuador para perfeccionar su técnica; mientras que Ruth Coello ha mantenido su actividad desde siempre dentro del país. Las tres orientadas siempre al ejercicio que conlleva subirse al escenario o trabajar para la pantalla chica.

Montse Serra: 'Actor es un obrero del arte'

Cuando tenía 30 años y estaba ejerciendo como veterinaria en Barcelona (España) empezó con las clases de actuación, desde ahí tomó talleres y luego migró a Ecuador a finales del 2000 para continuar con la formación y práctica actoral.

No inició en ningún grupo teatral específico solo tenía un proyecto de poesía escenificada, luego formó parte del grupo Gestus y desde el 2009 produce obras, ya entre el 2010 y el 2012 fundó la productora ElTiatro, la cual mantiene hasta la actualidad.

Desde su experiencia no ha tenido preferencia por caracterizar a algún personaje, considera que basta con tener la oportunidad de estar en escena, pues para ella no hay papel importante para el actor, ya que todos son fundamentales; analiza y expresa que le daba igual ser una piedra o ser Hamlet. Por eso cuenta que cuando le asignan un papel es empezar de cero, pues no hay dos circunstancias iguales. Recuerda que el año pasado estrenó su primer monólogo 'La soledad de los muñecos inflables', y que quizá por el hecho de ser primera vez en este género estaba asustada, porque actuaba solo en escena con códigos que nunca había realizado, sin embargo, la experiencia fue buena.

Considera que esta profesión se afronta mediante el trabajo, más no en la fama, sino en el ejercicio continúo, constante y con rigurosidad se va formando un ser que nunca deja de entrenar ni practicar, menos aún de aprender. Para ella un actor debe ser muy curioso, tener 'hambre' de experiencia, de observación, en sí, debe ser activo.

Su papel en la televisión ecuatoriana no ha sido muy relevante y siempre lo manifiesta -sin menospreciar al medio- que se desenvuelve mejor en el teatro por la experiencia y por la comodidad de tener al público en directo.

En relación con la aparición de los nuevos espacios donde se exponen pequeñas obras también considera que son positivos, pues cree que han marcado un antes y un después en el consumo teatral guayaquileño; en definitiva afirma se ha creado otro público, pero no descarta que hacen falta más salas que ofrezcan obras de mediano y largo formato para que la gente crea que teatro no es solo el micro, pues el teatro como tal -en sí- engloba más generos y maneras de hacerlo.

Marina Salvarezza: 'Disfruto de cada actuación y si son difíciles, mejor'.

La actriz inició su carrera en Milán (Italia) donde estudió arte dramático en la Accademia dei Filodrammatici. A raíz de su matrimonio con un joven guayaquileño llegó a Guayaquil, a finales de los 70. En 1984 fundó el Teatro Experimental Guayaquil y desde ahí ha trabajado con José Martínez Queirolo y Eduardo Solá Franco e integrando otros colectivos teatrales.

Sus primeras apariciones en televisión fue entre 1984 y 1985 en varios programas de entretenimiento y series dramatizadas en Ecuavisa.

El teatro clásico y contemporáneo con especial énfasis a la temática de la mujer ha sido desde siempre lo de su actividad actoral. Ha realizado también muchos laboratorios teatrales sobre la historia del teatro, la actuación textual y corporal; y la importancia del conocimiento teatral desde la infancia.

Ella asegura que le gusta caracterizar a personajes que son muy diferentes a lo que es en la realidad, porque vive emociones y sentimientos en la escena, que por ende son nuevos y hasta cierto punto controversiales.

Pese haber realizado cine, teatro y televisión, considera que su corazón late más fuerte en el teatro, pues se siente más cómoda por la experiencia adquirida. Así mismo, asegura que la persona que incursiona en la actuación debe sentir sobre todo pasión por lo que hace.

Para ella el microteatro es una buena oportunidad para difundir el arte escénico, pero que a más de eso debe incentivar y educar al público para que pueda disfrutar de todo género teatral.

Actualmente, se encuentra preparando La casa de los títeres de Ana von Buchwald (Ciudadela Ferroviaria), una casa-museo dedicado principalmente a la infancia y juventud donde se desarrollan actividades culturales y artísticas durante todo el año.

Ruth Coello: 'Actuar es arriesgarse, atreverse'...

Actriz comprometida con la actuación hace 25 años y quien junto con Hugo Avilés -en esa época- formaron el grupo Luz y Sombra. Desde ese entonces no ha parado de estar inmersa en una obra teatral o producción local de televisión.

Comenta que sus primeros pasos en la televisión fue en dramatizados unitarios que se realizaban en Ecuavisa, TC Televisión y Teleamazonas, lo cual le ha servido para afinar la técnica.

Pese a no tener preferencia por algún personaje, considera que cada uno tiene una parte de ella, por muy oscuro que sea siente que hay alguna conexión con su manera de ser. Asegura que todos los personajes a representar cuestan un trabajo intenso, por eso todos son un reto y por lo tanto un riesgo, porque puede que lo logre y quede muy satisfecha o simplemente no lo logre, y ahí es cuando cree que está lo latente de ser actriz.

Para ella, entre el teatro y la televisión no es una cuestión de preferencias, solo tiene claro que le apasiona actuar; la televisión pese a tener al espectador lejos aún así se debe ser lo suficientemente verdadero y honesto para que las emociones provoquen algo en él; pues eso lo siente si lo hace bien o lo hace mal cuando se encuentra con la gente en la calle. Y en el teatro simplemente al público lo tiene cerca y puede saber la reacción en el instante. Afirma que son cosas distintas y que ambas exigen investigación y métodos diferentes.

Conforme ha avanzado el tiempo, le ha interesado la dirección, el hecho de enseñar a nuevos actores desde su experiencia y que después de tantos años en esta carrera lo que definitivamente le gusta es ver a las generaciones de jóvenes a proponer, a buscar nuevos espacios y no estancarse con lo que tienen cerca y sobre todo a atraverse para llegar al objetivo que es actuar.

Considera que la aparición del microteatro o teatro breve ha ayudado a los estudiantes y hasta a los mismos actores a ver una buena alternativa para explorar nuevos géneros con un riesgo menor de inversión, ya que hay plazas para más propuestas y esto el público lo aceptó por lo que cree ha sido un aporte positivo. (E)