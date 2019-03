Mariaca regresa con su ‘sazón’ a la pantalla chica ecuatoriana

La negociación no fue extensa. A Mariaca Valdés no tienen que convencerla para volver a su país, como define ella al Ecuador. Armando su carpeta con recetas para los próximos programas, encontramos a Valdés en una de las oficinas de TC Mi Canal. Sonriente, la presentadora de televisión confirma a este Diario que a partir de mediados de abril estará al aire.

“Hablamos y todo salió como tenía que ser. Me contactaron, yo vine en el mes de diciembre y en enero me entrevisté aquí en el canal, nos pusimos de acuerdo y ya, no hubo más conversaciones”, explica la chef sobre su retorno.

La sazón de Mariaca es el programa de cocina que trae de vuelta a Valdés, quien después de aproximadamente ocho años alejada de las cámaras se muestra ansiosa de compartir de nuevo con la teleaudiencia.

“Vas a ver a una Mariaca que no ha perdido su esencia, nuevas recetas, recetas que al público le gustan, que me piden en las calles”, comenta Valdés a este Diario.

Su paso por la pantalla chica ha dejado su huella. En los pasillos del canal, sus nuevos compañeros la reconocen de igual forma como lo hacían los ecuatorianos que se acercaban al local comercial –donde laboraba en Miami– para pedirle una foto.

Extrañaba mucho mi vida aquí en Ecuador, a mis amigas, yo viví treinta y pico de años acá, entonces mis amigas son todas de aquí, mis nietos mayores, que son mi delirio, así que tengo más tiempo para compartir con ellos”, Mariaca.

“Yo tuve un jefe que era americano y me preguntaba: ‘Oye por qué se toman tantas fotos contigo’. No entendía él. Entonces le dije: mire, tienes a una gran estrella de cocina aquí, la Julia Child de Ecuador, y él se mataba de risa”, dice.

Valdés, quien estuvo cerca de 13 años vinculada con los medios televisivos locales, se radicó en Miami (Estados Unidos) mientras estuvo fuera del país.

“Tengo allá dos hijos y dos nietos y por ellos voy a regresar también para verlos. Yo tengo que regresar frecuente porque tengo allá mi seguro médico, pero estaré entre Ecuador y Estados Unidos”, revela Valdés, quien volvió a Guayaquil a inicios de este mes.

“El espacio va a ser un programa propio, va a tener ciertos cambios, hacerlo más moderno, más dinámico, voy a tener a un asistente, no sé si lo voy a dejar hablar y lo haremos en estudio”, comenta Valdés.

La sazón de Mariaca en esta nueva entrega, sostiene, contará, además, con invitados que se sumarán al programa en vivo, que se emitirá desde las 11:00 hasta las 12:00, para compartir recetas con el público.

“Quiero tener todo tipo de invitados, que sean chefs conocidos, quiero tener amas de casa, voy a hacer un tipo de concurso, lo estamos ideando aún, para que el ama de casa venga a cocinar conmigo o me traiga algún plato que ella haya hecho”, refiere.

Agrega que el programa presentará recetas fáciles para que todos puedan cocinarlas. “Vamos a empezar con recetas fáciles, que me piden muchísimo para que puedan hacerlas las amas de casa, sin buscar productos muy aniñados o rebuscados y ya tengo las recetas listas”, agrega.

Valdés cree que en los programas actuales son pocos los profesionales en este gremio de la cocina que forman parte de un programa televisivo. Por ello y consciente de que las redes sociales ya forman parte de la mayoría de producciones, no descarta compartir sus recetas por internet.

“Eso está previsto ya, estoy tomando clases (se ríe), me están enseñando cómo abrir las redes sociales, aunque yo sé bastante también, pero necesito más entrenamiento”, explica Valdés, quien antes de confirmar su retorno a la pantalla preveía estrenarse en plataformas digitales con su espacio, con la ayuda de Mariela Viteri.

La también autora de libros de cocina recalca que el medio ha cambiado. “Antes éramos menos personas, mi productora y yo. Ahora hay más personal, más técnicos y tengo que adaptarme”, expresa no sin antes recalcar que tiene claro dónde quiere estar. “Yo no sé ellos, pero aquí me quedo permanentemente”, añade. (E)