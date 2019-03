Actor Winston Duke vive su momento, primero con 'Black Panther', ahora con 'Us'

Los Ángeles -

Winston Duke pasó de la oscuridad relativa al reconocimiento mundial con su primera película y ni siquiera era el protagonista. Duke logró destacarse en "Black Panther" en el papel secundario del líder rival wakandiano M'Baku en medio de un elenco de grandes estrellas.

Pero, ¿cómo seguir ese tipo de éxito? Para Duke, significó buscar algo completamente diferente. Nacido en Tobago y criado en Estados Unidos, el actor egresado de Yale pasó unos años trabajando duro en televisión para conseguir este tipo de oportunidad, y no iba a permitir que nadie lo encasillara.

"No había absolutamente nada más que potencial en ese punto", dijo Duke, de 32 años, acerca de su gran presencia a partir de "Black Panther". “Me moría de ganas de hacer otro trabajo. Quería algo que me desafiara pero que no fuera lo mismo a como me representaron en 'Black Panther'. ...Conozco la tendencia a decir, 'Oh, él es un tipo de acción, eso y nada más".

Fue entonces que leyó el guion de "Us", la segunda película de Jordan Peele tras su éxito "Get Out", sobre una familia que se encuentra con unos doppelgangers asesinos, y supo que encajaría a la perfección.

"Dije, 'Dios mío, esto lo es todo'", dijo Duke.

No sólo iba a mostrar un lado diferente como actor. De hecho, iba a mostrar dos: el de Gabe Wilson, un papá de una familia típica estadounidense, y el de su doble Abraham. Además, iba a trabajar con Peele.

"Winston estaba en este nivel perfecto. No era para nada un actor desconocido, pero el rango que tiene no se había destapado, al menos como lo conocíamos. Eso nos dio la oportunidad de continuar explorando su talento de una manera perfecta", dijo el director.

El reto de interpretar dos papeles puso a Duke a pensar en temas como el privilegio, la dualidad, el patriarcado y Estados Unidos.

"Gabe es el perfecto producto del sueño americano. Él probablemente cree que si uno trabaja lo suficientemente duro consigue lo que sea. Uno puede salir adelante y trabajar duro. Es ese tipo de persona", dijo Duke. "Abraham es la pesadilla estadounidense", acotó.

Con sus cerca de 1,95 metros (6 pies, 5 pulgadas), Duke tiene una presencia formidable dentro y fuera de la pantalla. Esa cualidad física lo ayudó a interpretar tanto al intimidante Abraham como el lado cómico de Gabe, aunque Peele dijo que a veces eso ocurría accidentalmente.

"Nos hizo reír siendo él mismo y no creo que se haya dado cuenta de lo gracioso que era", dijo Peele.

"El mejor ejemplo es cuando se mete a esta camita en una escena y pasa unos 30 segundos preparándose, él cree que va a tener sexo. Y la primera vez que lo hizo me morí de risa. La cama estaba rechinando y él es demasiado grande para ella. No creo que estaba tratando de ser chistoso, pero le dije, ‘Esto es lo mejor, hazlo aún más. Hazlo más’", agregó.

Gabe Wilson ciertamente tiene esa energía de "papá de serie de comedia" y Duke dijo que se inspiró en personajes como Carl Winslow de "Family Matters" y Homero Simpson. También sospecha que Peele le inyectó un poquito de sí mismo al personaje, pero el director difiere de esta opinión.

"Él alega que mucho se basó en mí. Pero yo puedo decir que mucho se basó en él", dijo Peele.

El camino ha sido algo abrumador para Duke, quien en abril repetirá su papel de "Black Panther" en "Avengers: Endgame" y acaba de terminar de filmar la película de Peter Berg "Wonderland", junto a Mark Wahlberg.

"Las cosas están cambiando mucho y muy rápido. Acabo de ver 'Black Panther' por primera vez hace tres semanas como admirador. La vi en un avión, en la pantalla de alguien frente a mí en mudo, y por supuesto me sabía todos los diálogos. Y mientras la veía en mudo, gesticulando todos los diálogos con la boca, pensé, 'Esta es una película realmente buena'. Finalmente logré verla del modo en que vería cualquier otra película en la que no participé y fue maravilloso. No suelo consumir las películas en las que estoy de la misma manera”, dijo Duke.

"Ha sido verdaderamente un placer. Ha sido agobiante por momentos, pero es bueno mantenerse con los pies sobre la tierra y recordar por qué estás haciendo esto", agregó. (I)