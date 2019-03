Se filtra resumen del primer episodio de la temporada final de Juego de Tronos

​La batalla por revelar la última temporada de la serie Juegos de Tronos, que la cadena estadounidense HBO estrenará a nivel mundial en abril próximo, ya ha comenzado en las redes sociales, señala el portal elmundo.es​

​Un usuario de Reddit ha publicado un minucioso resumen de lo que sucede en el primer capítulo de la octava temporada​ tras observar un v​ideo en YouTube​ ​con detalles de dicho episodio, que duró minutos en la plataforma por motivos de copyright. Otros v​ideos comentando esos detalles también han sido eliminados de la plataforma y de otras como Instagram.

Sansa meet Daenerys in new footage from #GameofThrones Season 8 pic.twitter.com/SbnJ0NYmlj

— Game of Thrones Facts (@thronesfacts) 7 de enero de 2019