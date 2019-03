Apple lanzará servicio streaming para competir con Netflix

Se espera que Apple anuncie este lunes el lanzamiento de un servicio de video que competiría con Netflix, Amazon y los mismos servicios de televisión por cable.

Es una medida muy anticipada del fabricante del iPhone, varios años después de que Netflix convirtiera los “maratones televisivos” en un fenómeno mundial.

Se espera que el nuevo servicio tenga programas de televisión y películas originales que supuestamente le costaron a Apple más de 1.000 millones de dólares, mucho menos de lo que Netflix y HBO gastan cada año.

Se espera un servicio de suscripción que consista de noticias, entretenimiento y deportes recopilados de periódicos y revistas.

También que Apple anuncie programas originales, así como la alternativa de suscribirse a contenidos de entretenimiento a través de Viacom Inc y Lions Gate Entertainment Corp Starz, según dijeron fuentes a Reuters.

"It's show time" es el nombre del evento al que convocó la fabricante del iPhone en el teatro Steve Jobs ubicado en sus oficinas centrales de Cupertino, California. Analistas creen que será el primer gran lanzamiento de la compañía que no incluirá nuevos dispositivos o equipos de tecnología.

Es posible que celebridades de Hollywood acudan a la sede de Apple para el debut de la renovada plataforma de televisión digital de la empresa, que ha enviado invitaciones a figuras como Jennifer Aniston, Reese Witherspoon, Oprah Winfrey y Steven Spielberg.

Desde hace mucho, el iPhone es el producto sobresaliente y principal generador de dinero, pero sus ventas empiezan a caer. La compañía promueve sus suscripciones digitales mientras busca nuevo crecimiento.

Sin embargo, Apple sigue centrado en hacer gadgets: iPhones, iPads, computadoras y su caja de streaming Apple TV. El cofundador de Apple, Steve Jobs, comenzó a jugar con la idea de construir un poderoso negocio televisivo, pero no lo logró antes de morir en 2011. Su sucesor, el director general Tim Cook, ha tardado casi ocho años en esbozar el guion que ahora intentará ejecutar.

“Apple llegó muy tarde a este juego”, dijo el analista de eMarketer Paul Verna. “Netflix se ha convertido en el estándar de oro para la creación y distribución de contenido, usando todos los datos que tiene de sus usuarios”, agregó.

La guerra digital inició una oleada de consolidación entre las compañías mediáticas que se alistan para sumarse a la tendencia. Walt Disney Co, que compró a 21st Century Fox; y AT&T Inc, que adquirió a Time Warner Inc, se encaminan a lanzar o probar nuevos servicios de contenido "streaming" este año.

Los planes de Apple para su plataforma televisiva han estado envueltos en misterio. Ni siquiera los productores de la compañía están al tanto de todos los detalles sobre cuándo y cómo tendrán acceso las audiencias a sus nuevas creaciones.

La apuesta de la compañía por Hollywood radica en que las celebridades pueden llevarles a cientos de millones de clientes. Apple dijo en enero que había 1.400 millones de sus dispositivos activos, de los cuales 900 millones son iPhones, un factor que considera clave para competir con Netflix y Amazon. (I)