‘A dos metros de ti’, un sacrificio por amor

A dos metros de ti de Justin Baldoni plantea la historia de dos jóvenes, Stella Grant y Will Newman (Haley Lu Richardson y Cole Sprouse) que se conocen en el hospital donde están internados.

Ambos padecen fibrosis quística y deben atender una serie de rutinas médicas, mientras esperan el tan anhelado trasplante de pulmones para tener unos años más de vida.

Los jóvenes son completamente opuestos y poseen una perspectiva diferente acerca de la vida y cómo la enfermedad ha detenido sus deseos más profundos; sin embargo, una historia de amor nace entre ellos dos.

El principal problema, y en torno al cual gira el filme, radica en que la enfermedad incurable que ambos padecen, les impide el contacto físico, por lo que deberán ingeniárselas para poder estar juntos.

El guion está basado en el best seller de Tobias Laconis y adaptado por él y Mikki Daughtry.

Cuenta con una gran banda sonora con temas de score original compuestos por Andy Grammer, además de la inclusión de varias canciones ya sonadas de artistas reconocidos como Remind Me to Forget, interpretado por Kygo y Miguel, The District Sleeps Alone Tonight de Birdy, Fascination de The Beaches.

Cole Sprouse (26) es el actor que interpreta a Will, exchico Disney que actualmente goza de popularidad por su participación en la serie Riverdale.

La crítica ha relacionado a esta historia con Bajo la misma estrella(The Fault in Our Stars), filme del 2014 que tuvo gran aceptación, sobre todo entre el público juvenil, y que relataba el complejo romance entre dos adolescentes enfermos de cáncer. Para que el público pueda ver en la pantalla grande un retrato realista de la vida de los pacientes con esta enfermedad, la producción de A dos metros de ti trabajó junto a Claire Wineland, una paciente y vocera de esta enfermedad. (E)