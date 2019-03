‘Hoy Ecuador’, el nuevo espacio de Teleamazonas

Quieren entrar a la pantalla chica con una producción distinta a las que actualmente están al aire. No es un reality concurso, revista matinal o show de farándula rosa.

Hoy Ecuador es un espacio que busca devolver el debate a la televisión nacional, de manera desenfadada, sin la necesidad de formalismos, y acercando la información a la audiencia en temáticas diversas de interés, señala Allen Panchana, director de contenido del programa.

“Teleamazonas buscaba un programa que rompa el tema de estructura de programas de la mañana. La televisión sigue siendo la misma que en los años ochenta, no hay innovación, no se aporta con una información diferenciadora y la estructura es exactamente igual”, afirma.

El plató tendrá a cuatro panelistas o presentadores principales –con diferentes perfiles– que fueron seleccionados luego de un casting que realizó la productora Rompekbezas, que dirige Catrina Tala.

“No queremos gente que lea pronters, la televisión ecuatoriana está llena de gente que solo lee el pronter, de hecho aquí ni siquiera vamos a usarlos, aquí vamos a debatir, que los presentadores estén suficientemente documentados y que tengan la experiencia para mantener un debate de altura”, agrega Panchana, con 15 años de experiencia en la televisión nacional.

Staff frente a cámaras

La periodista cubana Alondra Santiago es parte de este programa que se estrenará el 15 de abril. Después de cinco años en Ecuavisa, estación en la que laboró hasta la semana anterior, Santiago decidió emprender un nuevo reto.

“Aquí en este programa yo voy a tener esa libertad de poder opinar lo que yo siempre he creído, que ojo, no es que no tenía la libertad en Ecuavisa, pero era un noticiario donde yo tenía que hablar de ciertos temas y en otros no, porque no lo ameritaba”, dice Santiago.

Florencia Lauga, actriz, locutora y comunicadora argentina, también es parte del staff. Radicada desde enero en Ecuador, en el país ha vivido durante tres años, y afirma que traerá su voz a los debates que se verán en vivo durante una hora y media diaria.

“La riqueza del programa está en la diversidad de los cuatro presentadores, y mi aporte viene desde las causas sociales, que siempre me han interesado y además vengo de un país que siempre está alzando la voz, que no se calla”, agrega Lauga.

Con experiencia en el ámbito radial (es director general y cofundador de Studiofútbol y panelista en Diblu), Carlos Limongi fue convocado al casting para Hoy Ecuador.

Limongi, abogado y coordinador general del proyecto Guayarte, recalca que lo importante del programa es la autenticidad de cada uno. “Nos permite poner el dedo en la llaga y lo bueno es la diversidad de criterios que existe en el panel. El programa trata de temas de actualidad y coyunturales y cada uno defenderá la idea que tiene”, dice.

El último fichaje de la producción es la actriz Joselyn Gallardo. “Hablaremos sobre política, deportes, temas sociales, entretenimiento, en este programa de opinión, pero con desenfado, donde todos tenemos voz propia”, refiere Gallardo. (E)