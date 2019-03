Lucero, Mijares y El Buki sorprenden a sus fans con video en Instagram

La cantante Lucero publicó un video en su cuenta de Instagram en donde aparece con Marco Antonio Solís “El Buki” y Manuel Mijares. El viernes los exesposos tenían previsto compartir el escenario a propósito de la celebración de los 48 años del intérprete de te temas como Si no te hibiera ido, Si te pudiera mentir o Más que tu amigo.

La también conocida como la "Novia de México” compartió un video de los ensayos del concierto que preparaban los artistas en donde aparece junto a su exesposo y "El Buki". Los artistas aparecen bromeando entre sí.

En el video, Mijares invita al público al concierto que se realizaen el Foro Sol, que se preveía realiza el viernes y Lucero agradece la invitación de Marco Antonio Solís.

“¡Queridos amigos! Estamos aquí en el ensayo en el Foro Sol porque mañana, Marquito y muchos artistas vamos a estar cantando, acompañándolo, va a estar padrísimo”, expresó Mijares junto a Lucero y Marco Antonio. “Los invito, va a estar padrísmo, ¡miren no más!, que no digan que no los uní”, agregó El Buki.

Días antes, Lucero aseguró que no tiene ningún problema en compartir el escenario junto a su exposo. Lucero y Mijares se divorciaron en el 2011 después de 14 años de casados y dos hijos, Lucerito y José Manuel.

Ahora Lucero sostiene una relación con el empresario Michael Kuri, mientras que Mijares sigue soltero y se ha centrado en su carrera. (I)