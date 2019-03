Cardi B entra a la pantalla grande de la mano de Jennifer López

La rapera Cardi B se alista para la gran pantalla de la mano de Jennifer López, en un filme que se titulará Hustlers.

La trama girará en torno a un grupo de bailarinas eróticas de Nueva York, que idean un plan para robar a sus acaudalados clientes de Wall Street.

De acuerdo a la distribuidora STX Entertainment, la artista dará vida a una de las strippers lo que además le permitirá rendir un tributo a la época en la que ella trabajaba en los clubes nocturnos antes de ingresar a la música.

Para el filme, López ha llevado meses practicando sus movimientos de cadera y giros en la barra de striptease. El reparto de este filme también lo integran Lili Reinhart, Keke Palmer, Julia Stiles y Constance Wu.

La película estará ambientada a finales de la primera década del 2000 luego de la gran crisis económica. El argumento de la producción se basa enn un artículo de The New Yorker Magazine titulado 'Hustlers at Scores'.

La intervención de Cardi B, aseguran varios medios, contribuiría a aumentar el realismo de la historia y lograr que el público vea con una perspectiva distinta y sin estereotipos negativos la profesión de los personajes de la cinta, ya que ella siempre ha defendido esta labor.

"Yo me dediqué a eso durante unos tres años y medio. Y sí me gustaba. A mucha gente le gustaría que dijera que lo odiaba y que no se lo recomendaría a nadie. No lo recomendaría a cualquiera, porque no es para todo el mundo. Pero a mí me ayudó a ganar dinero, pagó mis facturas (...)" aseguró la artista en una entrevista en el programa The Ellen Show.

Esta sería la segunda ocasión en que López y Cardi B trabajen juntas. Antes lo hicieron en la colaboración musical del video y sencillo Dinero. (E)