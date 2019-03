Jay-Z, Cindy Lauper y Robert F. Kennedy al Registro Nacional de Grabaciones de la Biblioteca del Congreso

La Biblioteca del Congreso de Estados Unidos anunció la selección de temas que se incorporarán al Registro Nacional de Grabaciones. Entre las producciones seleccionadas existen canciones de los estadounidenses Jay-Z y Cyndi Lauper.

El listado incluirá un discurso de Robert F. Kennedy, luego del asesinato de Martin Luther King Jr., en 1968, dos meses antes de su propio asesinato, entre las 25 grabaciones elegidas.

Otros de los temas que se agregarán para su preservación este año son La Bamba, Gunsmoke y Hair, Sweet Caroline (Neil Diamond), September (Eart, Wind & Fire) y Soul (Sam & Dave).

El nuevo registro menciona además sencillos como Superfly (Curtis Mayfield), She's So Unusual (Cyndi Lauper), Mississippi Goddam (Nina Simon), You Make Me Feel y el álbum Blueprint de Jay-Z.

La Biblioteca del Congreso seleciona los títulos para preservar del registro en base a su importancia cultural e histórica para el paisaje sonoro estadounidense. (E)