Disney compra activos de Twenty-First Century Fox por 71.000 millones de dólares

Walt Disney Co. cerró la compra de activos de cine y televisión de Twenty-First Century Fox Inc por 71.000 millones de dólares, lo que le permitirá a su próximo servicio de transmisión de video ofrecer una variedad de contenido popular para competir contra Netflix Inc.

El negocio ampliará la cartera de franquicias de Disney, que tiene algunos de los personajes más populares del mundo, uniendo a Mickey Mouse, Luke Skywalker y los superhéroes de Marvel con los X-Men, "Avatar" y las franquicias "The Simpsons" de Fox.

El servicio de transmisión de vídeo o "streaming" Disney +, pretende compensar la pérdida continua de suscriptores de ESPN y otras redes de cable.

La finalización del negocio ocurre casi un año después de que Disney superó a Comcast Corp en una competencia de ofertas por los activos de Fox.

Por otra parte, Fox Corp debutó en el Nasdaq el martes y nombró al expresidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos Paul Ryan, y al director ejecutivo de la Fórmula Uno, Chase Carey, y a otros dos miembros a su directorio.

La compañía de medios recién creada, cuyos activos incluyen Fox News Channel y Fox Broadcast Network, tendrá unos 10.000 millones de dólares en ingresos anuales. (I)