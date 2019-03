La reacción de Los Simpson y Deadpool por su llegada a Disney

La familia Simpson en Disneylandia o Deadpool con la gorra del conocido ratón Mickey. Diversas han sido las reacciones luego de la adquisición oficial de Disney de la división de entretenimiento de la 21st Century Fox.

Ryan Reynolds, el actor que interpreta al personaje de Deadpool en el cine, posteó en su cuenta de redes sociales al superhéroe con la gorra dentro de un bus que dice Disney y con una leyenda: Se siente como el primer día de 'Pool'.

Feels like the first day of ‘Pool. pic.twitter.com/QVy8fCxgqr — Ryan Reynolds (@VancityReynolds) 19 de marzo de 2019

Hace dos años, cuando se anunció el acuerdo para la adquisión de Disney de la 21st Century Fox, Reynolds tuiteó: Aparentemente ya no puedes volar el Matterhorn (una montaña falsa que hay en Disneyworld) con una foto en la que se ve a su personaje de Deadpool saliendo del castillo de Disney escoltado por un oficial.

Apparently you can’t actually blow the Matterhorn. pic.twitter.com/2bEAAcZrUv — Ryan Reynolds (@VancityReynolds) 14 de diciembre de 2017

Para alivio de los fanáticos del antihéroe, Disney mantendrá la violencia en el filme con la clasificación R. Así lo confirmó el ejecutivo de la compañía Bob Iger a la revista Variety, en febrero pasado.

Simpsons say “hi” to Mickey with respect (he’s a lot older than we are) pic.twitter.com/bD6wTZebas — james l. brooks (@canyonjim) 14 de diciembre de 2017

Los Simpson también se adelantaron a la bienvenida a Disney. Uno de los creativos ejecutivos de la conocida familia amarilla, James L. Brooks, publicó en diciembre pasado un tuit donde se ve a Homero agarrando en el cuello al ratón Mickey con la leyenda: Hola Mickey, con respeto (él es más viejo que nosotros). (E)