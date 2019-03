‘O’, la marca que busca empoderar a la mujer a través de la moda

La idea nació hace más de un año. Vincular su exposición pública, como actriz de televisión y teatro, y visibilizar –en una plataforma más amplia– la temática del maltrato a la mujer y los derechos de este grupo.

‘O’ es el proyecto con el que Joselyn Gallardo quiere expandir el mensaje sobre el empoderamiento femenino, a través de una colección de moda desarrollada por ella y su socia y mejor amiga Ana Belén Garcés. La marca de su emprendimiento se deriva de la inicial del nombre de su padre, Óscar.

“O es una línea de chaquetas de jean, cuatro modelos: una es del empoderamiento, otra del feminismo, otra del amor propio y otra sobre la igualdad, y los cuatro se resumen en una sola palabra que es la mujer”, agrega la guayaquileña.

Garcés afirma que entre ambas decidieron enfocarse en esta causa que las identifica y en la que creen.

“Queremos que las mujeres que usen las chaquetas sean o busquen sentirse empoderadas, sean tolerantes con las minorías sexuales, tengan amor propio, entre otras cosas, por eso son cuatro chaquetas diferentes con un mensaje distinto”, recalca Garcés.

La colección, que tiene previsto salir a la venta en la segunda semana de abril según explica Garcés, también ha involucrado a personajes que se identifican con la causa.

Entre ellas, Pamela Cortés, Victoria Salcedo, Catrina Tala, Susana González, Ile Miranda, Silvia Buendía y Nicky y Melissa Nebot. Todas han participado de una sesión de fotos en la que visten los diseños, que se desarrollaron en seis meses.

“Cada chaqueta tiene su voz, esta es una marca que trata de hacer que el público se vuelva parte de algo”, sostiene Gallardo, quien fuera parte del elenco de la teleserie Sin senos sí hay paraíso.

Tala, quien también ha sido parte de la campaña de expectativa de esta marca, asegura que siempre será parte de este tipo de iniciativas que buscan visibilizar la lucha de las mujeres en busca de igualdad.

“Creo que cada vez debemos sumar a más personas y dejar de tenerle miedo a palabras como feminismo. Debemos combatir la desigualdad, debemos temerle a la violencia, a la división Lo que queremos es seguir demostrando que las mujeres podemos lograr cosas maravillosas, que tenemos una voz fuerte, que logramos lo que nos proponemos que somos capaces de transformar vidas y sobre todo merecemos los mismos derechs y oportunidades. Apoyaré siempre las causas que busquen la equidad”, agrega la productora.

La diseñadora de calzado y coach transformacional Ile Miranda afirma también que con este tipo de iniciativas se refuerza el mensaje. "El feminismo tiene muchísimos años, habemos muchas mujeres trabajando en esto desde hace muchos años desde diferentes espacios ... sin embargo recién se volvió 'trend mark', hace dos años aproximadamente, entonces fue cuando hemos visto al mundo de la moda involucrarse, a Hollywood involucrarse, al mundo musical involucrarse, etc", recalca.

Miranda, quien también es la fundadora del Women of Power Forum, asevera que "esto es positivo porque se abre la conversación y se educa e informa. Los números no mienten y todavía queda mucho trabajo por hacer, pero se necesita de todos nosotros: mujeres y hombres, millennials y baby boomers, intelectuales, políticos, personajes públicos y fashionistas comprometidos con crear campañas masivas o personales que eduquen en igualdad y amor".

Melissa Nebot, business mánager de Girls in tech y cofundadora de la revista Awake, también se ha sumado a esta cruzada de moda para empoderar a la mujer. Me parece una gran iniciativa. Ella afirma que "desde la moda también se pueden promover cambios sociales y en este caso, no solo se está apoyando al movimiento feminista, sino que un porcentaje de las ventas será donado a Plan Internacional, una ONG que tiene años trabajando en el país por defender los derechos de la niñez y la igualdad para las niñas".

Nebot añadió que le encantó ser parte de la campaña. "Recibí testimonios impactantes de mujeres contándome su historia en redes sociales, que lindo ver lo que una chaqueta con un mensaje de empoderamiento puede generar".

Gallardo indica que se prevé realizar un foro para hablar sobre esta temática con activistas en abril. (I)