Adamari López ya tiene fecha para su matrimonio con Toni Costa

Ya eligieron la fecha, pero han decidido no revelarla aún. La actriz y presentadora puertorriqueña Adamari López confesó que ya comenzó con los preparativos para su boda con el coreógrafo y bailarín Toni Costa. La noticia la compartió durante su paso por la alfombra roja de las 25 mujeres más poderosas de People en Español.

"Planes de la boda es que ya por lo menos Toni y yo hicimos lo que nosotros entendemos una pequeña lista de invitados, y que escogimos un día. No sabemos si vamos a encontrar lugar para ese día, pero tenemos un día que ya nos gusta y que pensamos es el ideal", dijo la presentadora.

La puertorriqueña aseveró además que aún no han elegido el lugar donde celebrarán su matrimonio y que tampoco ha pensado en el color o diseño de su vestido de novia.

"Por lo menos me veo vestida. No sé todavía, yo creo que para eso es muy pronto. Primero estoy tratando de ver qué lugar consigo según la fecha y lo del vestido pasará más adelante. Yo sé que hay gente maravillosa con la que me gustaría colaborar para ver qué vestido me pongo, pero todavía no tenfo nada de eso, nada de eso definido", acotó.

López, quien antes estuvo casada con el cantante Luis Fonsi, conoció a Costa cuando era participante del reality de baile Mira quién baila. López se comprometió con el bailarín español, quince años menor que ella, en mayo del 2014. (E)