Mark Hamill comparte su "tráiler" de Star Wars 9

La saga Skywalker culminará con el noveno episodio de Star Wars. El final de la franquicia es motivo más que suficiente para que la impaciencia de los fanáticos vaya in crescendo por ver nuevas y reveladoras imágenes de la película que prepara J.J. Abrams. A falta de un tráiler oficial, Mark Hamill ha dado a los seguidores lo que pedían.... pero no exactamente lo que querían.

En un troleo épico, y hastiado de ser preguntado una y otra vez sobre el adelanto de Star Wars 9, el intérprete que da vida a Luke Skywalker ha compartido el remolque de un camión en el set de rodaje de Star Wars. Es decir, técnicamente, ha mostrado el tráiler del filme. Su tráiler, ni más ni menos.

People keep asking me over & over & over again- "When will they release the #EpisodeIX trailer?"

A) I don't know.

B) Until they do, just be satisfied with this exclusive look at my own personal #StarWars trailer.#PatiencePadawans #IXWillBeFineAllInGoodTime pic.twitter.com/aBeXdF57X9

— Mark Hamill (@HamillHimself) 16 de marzo de 2019