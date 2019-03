Jerry Lee Lewis, pionero del rock 'n' roll, está en rehabilitación tras derrame cerebral

Los Ángeles -

El pionero del rock 'n' roll, Jerry Lee Lewis, ha sido dado de alta de un hospital para ingresar en un centro de rehabilitación en Memphis, Tennessee, dos semanas después de sufrir un derrame cerebral, dijo su representante, quien citó a su médico diciendo que se espera que el músico se recupere totalmente.

Sin embargo, este problema de salud ha forzado a Lewis, de 83 años, a cancelar sus próximos shows, entre ellos una fecha del 28 de abril en el New Orleans Jazz Festival, una presentación el 18 de mayo en el Tennessee Theatre en Knoxville, Tennessee, y un compromiso del 8 de junio en Birchmere en Alexandria, Virginia, dijo el lunes su portavoz Zack Farnum.

Farnum citó al neurólogo del intérprete, doctor Rohini Bhole, diciendo que el pronóstico de Lewis era promisorio, dos semanas después de ser ingresado por un derrame cerebral.

"Se espera que Jerry Lee se recupere completamente con una rehabilitación agresiva e intensiva", dijo Bhole. "De lo que he visto hasta ahora, va en la dirección correcta", agregó.

Farnum dijo que tanto el hospital como el centro de rehabilitación quedaban en Memphis, a unos 32 kilómetros al norte del rancho de Lewis en Nesbit, Mississippi.

Memphis fue el lugar donde Lewis tuvo su gran comienzo en la industria de la música en Sun Records en la década de 1950, junto a músicos como Elvis Presley, Carl Perkins y Johnny Cash.

Lewis, apodado "The Killer" (El Asesino), fue uno de los primeros músicos en ingresar al Salón de la Fama del Rock and Roll y su estilo al piano en éxitos como "Great Balls of Fire" y "Whole Lotta Shakin' Goin' On", fue clave para dar forma a los primeros sonidos del rock.

Pero su carrera se vio ensombrecida por los escándalos, incluyendo el matrimonio, a principios de la década de 1920, con su prima de 13 años, el disparo accidental de su bajista en 1976 y costosas batallas con Hacienda Pública. (I)