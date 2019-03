'Temes', la protesta musical contra la violencia a la mujer de la cantante iLe

Nueva York -

Tras haber dejado su marca con una canción en la que arremetía contra la opresión estadounidense en Puerto Rico, la cantante iLe vuelve con un tema provocador en el que aborda la cultura de la violación y el machismo de la sociedad.

Esta estrella en ascenso puertorriqueña, que inició su carrera cantando para Calle 13, la banda de sus hermanos Visitante y Residente, tiñe el tradicional estilo de bolero -reservado habitualmente para melodías románticas- con letras oscuras, desgarradoras, y llama así la atención de temas delicados que, según ella, la sociedad prefiere ignorar.

En una charla el fin de semana en Nueva York previa a su actuación en el festival Migrations: The Making of America -producido por el aclamado Carnegie Hall- la provocadora baladista dice que la noticia sobre el abuso sexual y el asesinato de una mujer puertorriqueña la inspiró a componer Temes, que habla sobre las secuelas emocionales de una violación.

Es "una canción que intenta retratar tantas cosas por las que atravesamos como mujeres y que son muy desgraciadas", aseguró la artista, cuyo verdadero nombre es Ileana Cabra.

"Es una lucha que no puedo creer que aún estamos librando, pero sobre la que es importante hablar", manifestó. "La mejor manera para mí de hablar al respecto es a través de la música".

La cantante de 29 años comenzó de adolescente actuando junto a sus famosos hermanos, pero desde entonces siguió su camino y ganó un Grammy por su álbum debut Ilevitable.

Ahora está reorientando su voz para hablar de temas actuales, primero con Odio, de 2018, que incursionaba en la relación colonial entre Estados Unidos y Puerto Rico, y ahora con el impactante Temes.

El perturbador video de la canción arranca con los zapatos de un hombre que deja una habitación mientras una mujer, interpretada por iLe, se reacomoda lentamente, subiéndose su ropa interior y sacándose las cuerdas que ajustaban su cuello y muñecas, que le dejaron marcas.

- Un pequeño cambio"-

Para 2012, Puerto Rico, una isla del Caribe que es territorio estadounidense, tenía la mayor tasa per cápita del mundo de mujeres de más de 14 años asesinadas por sus parejas, según un estudio de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), con 107 casos entre 2007 y 2011.

Según los defensores de los derechos civiles, el problema empeoró tras el paso del huracán María, que en 2017 destrozó la isla, en la que viven unas 3 millones de personas, pese a que la falta de telecomunicaciones y de infraestructura dificultó la cuantificación de la situación.

"Siempre pienso que este tipo de situaciones, como la violación y el asesinato, es algo que podría haberme pasado a mí también", dijo iLe sobre su inspiración para "Temes".

"Si me arrancas todo el aire que respiro/Y mi voz la vas dejando sin sonido/Si te crees que yo sin ti no sobrevivo/¿Por qué me temes?", canta en español.

Para el final del video, la mujer vuelve a ponerse de pie, se ajusta su vestido verde y deja la escena del crimen, en un lugar que aparenta ser un depósito.

"La canción es bastante desafiante. Es una canción que desafía al patriarcado", consideró iLe, cuyo segundo álbum será publicado esta primavera boreal.

La idea, según la cantante, es que la gente deje de ver el machismo desenfrenado como un estilo de vida normal, un esfuerzo que considera se ha visto impulsado por el movimiento #MeToo.

"Soy un poco optimista con las generaciones más jóvenes", dijo. "Las cosas siempre son lentas. Lo que tenemos ahora, eso llevó tiempo. Aún no hemos avanzado tanto".

"Pero al menos sentimos que hubo un pequeño cambio". (I)