De las redes a las calles: los influencers urbanos

Demostrar que los medios tradicionales pueden coexistir con los digitales es el objetivo de la campaña Influencers Urbanos, de acuerdo con Ronny Jiménez, director creativo de la agencia Etorres publicidad.

“Hicimos esto para comprobar que el medio urbano puede complementar al digital sin problemas y para eso escogimos a cinco microinfluencers para que puedan promocionarse y darse a conocer por medio de JCDecaux”, explica Jiménez.

Fueron escogidos la Fundación Amigos con Cola (@fundacionamigosconcola); Juan Zurita (@the_beerman_); Fabiana Goncalves (@fabianagoncalvesv); Juan Fernando Gómez (@gomezeats); y Edison Martínez (@barbas593). Cada uno de ellos representa a una categoría: animales, bebidas, deportes, gastronomía y turismo, respectivamente.

“Las categorías que escogimos fueron preferencias del público, lo que la gente más busca o prefiere al momento de seguir algo (...). Había otras categorías más que también tenían preferencia pero nos fuimos, para iniciar, con estas cinco categorías”, dice.

La campaña se inició la segunda semana de febrero y está previsto que dure aproximadamente tres meses.

JCDecaux Ecuador es una filial de JCDecaux Francia.

De acuerdo con Omar Rosillo, gerente general JCDecaux Ecuador, la campaña obedece a varios objetivos. “Hay un objetivo social y el otro un poco comercial nuestro como compañía que estamos involucrados en un 100% en dar un servicio y al mismo tiempo de comunicación”, señala Rosillo, quien junto con Jiménez indican que no descartan continuar con este tipo de campañas.

“Lo que hemos descubierto nosotros, (es) la influencia que tienen muchos de estos nuevos instagramers en lo cotidiano de los ciudadanos es superfuerte. Nosotros somos un medio que está en la calle y pensamos que de esta manera estamos generando este vínculo con aquellos que nos utilizan (...)”, agrega Rosillo. (I)

@fundacionamigosconcola : ‘Un refugio se queda con animales que no se adoptan’

La Fundación Amigos con Cola legalmente existe desde el 2013, pero su inicio fue hace 15 años aproximadamente. Es la primera vez que se unen a una campaña en la cual se reúnen varias temáticas. El aporte de la fundación a la pieza gráfica, según su director, Javier Cevallos, es visibilizar que adentro hay mascotas de edad avanzada que también requieren ser adoptadas. “Un refugio se va quedando con los animales que no se adoptan, se hacen adultos y luego viejos, y nadie los adopta. Es un problema que tienen todos los refugios en todo el mundo”, comenta.

Cevallos explica que por ello tienen la frase “dales un nuevo amanecer”. “Para nosotros es importante destacar eso (el mensaje de la frase) y no quedarnos en los gatitos y los perritos (...). Normalmente la gente busca animales pequeños para adoptar”, afirma.

@the_beerman_ : ‘Es una motivación. Se apoya a lo hecho en Ecuador’

Es considerado el ‘Embajador de Cerveceros Artesanales del Ecuador’ el guayaquileño Juan Zurita, en Instagram es conocido como @the_beerman_.

Llegó al mundo de los influencers sin planearlo. Todo empezó en el 2016. “Después de un tiempo empezaron a contactarme y decirme: ‘The Beerman’ quiero que pruebes mi cerveza y me des tu comentario’”.

Según el también empresario, hace tres años estaba trabajando en otro tipo de negocios, aunque siempre ha estado vinculado al gusto de conocer cervezas de varios tipos en Ecuador y de otras partes cuando ha viajado.

Respecto a la campaña indica: “Es una motivación, cuando inicié con mi emprendimiento acerca de las cervezas artesanales vi una posibilidad interesante y más que nada porque se está apoyando lo hecho en Ecuador (...)”. Zurita explica que también organiza festivales, en los cuales están involucrados los cerveceros.

@fabianagoncalvesv : ‘La campaña, una forma de llamar a la gente’

Es una de las mujeres ecuatorianas que se hace espacio en el campo deportivo como periodista y es la única que forma parte de esta campaña. Se trata de la guayaquileña Fabiana Goncalves, de 24 años. Colabora en Gol TV y en radio Diblú.

Sobre la campaña, la guayaquileña indica: “Es una forma de llamar a la gente y de ver otra parte de nosotros”.

La periodista indica que está creciendo el número de voces femeninas en los deportes. “Está creciendo bastantísimo, no soy la única, hay muchas mujeres que han estado antes de mí, pero sí es un poco complicado por el medio que son bastantes hombres (...)”, explica.

Su presencia en Gol TV es durante los partidos como ‘borde de campo’. En Diblú en el programa Perfume de gol, de 08:30 a 10:00. Además como ‘borde de campo’ y reportera.

@gomezeats : ‘Siempre me ha gustado comer y comer bien’

Hace un año abrió una cuenta en Instagram Juan Fernando Gómez, en la red social es conocido como @gomezeats, en un inicio fue como un hobby. Viaja constantemente por su trabajo y durante sus periplos no descuida su paladar y su economía. “Siempre me ha gustado comer y comer bien, y comer sin que me saquen la cabeza”, explica el guayaquileño, quien también hace hincapié en la nutrición. Empezó a compartir post y estos acompañados de una buena redacción. “Iba a un restaurante y hacía una crítica sobre lo que a mí me parecía ese plato (...). Trataba de que esa redacción fuera algo objetivo, bien planteado y transmitir un poco al consumidor, a la persona que me siguiera (...)”, comenta, y dice que su enfoque en la campaña es gastronómico. Gómez cuenta con la certificación en crítica gastronómica de Le Cordon Bleu Australia.

@barbas593 : ‘Quiero que el mundo recorra conmigo Ecuador’

En Instagram se identifica como @barbas593 el guayaquileño Édison Martínez. Su vinculación a esta plataforma se dio hace cuatro años. Por su trabajo viajaba con frecuencia, ofrecía servicio de van service, y empezó a compartir fotos.

“Me daba cuenta de que mucha gente prefería salir del país, (que) disfrutar de lo que nosotros tenemos, entonces me enamoré de esa idea y poco a poco de instagramer, de guía local, pasé a mejorar un diálogo, un tema y a contagiar a la gente para que se quede acá (...)”, explica.

Martínez resalta esta iniciativa, indica que es una forma más de exponer su proyecto y lograr su objetivo. “Yo no quiero recorrer el mundo, yo quiero que el mundo recorra conmigo Ecuador, eso se ha convertido en meta de mi proyecto de vida (...)”, dice, y añade que ha recorrido la Ruta del Spondylus, Amazonía y otras ciudades.