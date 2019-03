Ecuatoriana Daniela Varas gana reality con propuesta de moda sustentable

Fue la única extranjera en participar de la competencia y su emprendimiento ‘Nativos’ fue la propuesta que destacó.

La ecuatoriana Daniela Varas ganó el reality Proyecto Inc., en Argentina, espacio de televisión enfocado en la búsqueda de proyectos con impacto socioambiental, que se emitió en UniTeve, YouTube y en la app móvil del programa.

"Decidí participar en el programa reality Proyecto Inc porque cuando me llamaron para audicionar me pareció una propuesta innovadora ya que me interesó el que se incluya la temática de cuidado ambiental, social, y al mismo tiempo un apoyo hacia el área de emprendedores, que muchas veces es invisibilizada", cuenta Varas vía telefónica a este Diario.

La diseñadora de 26 años agrega que "fuimos seleccionados seis emprendedores, Magali Plovanich con Mita’i, Leonardo Castoldi con De la Pacha, Leila Mohammadi Nejad con Suratí, Romina Dutto con Volá Volá y Lucas Forneris con Muta Objetos. Mi emprendimiento fue el único sobre moda y yo la única extranjera".

Cada semana, durante la competencia televisiva, Varas debía cumplir distintos retos para demostrar que conocía a fondo su emprendimiento.

"El programa tuvo cuatro emisiones donde empecé con un pitch de 2 minutos en los que tenía que vender mi marca al jurado y al público, que me veía en vivo. Durante las siguientes emisiones, cumplimos retos en grupo referentes a la creación de planes de negocios, branding de marca, diseño de productos, y en vivo respondía preguntas sobre diferentes aspectos de mi emprendimiento dadas al azar. En el último programa debía volver a vender mi proyecto en dos minutos y medio, ampliando los datos, presentando cifras y demostrando la viabilidad del emprendimiento así como el crecimiento en relación al primer programa.

"En cada emisión una persona era salvada por el jurado y el público votaba por su favorito, eliminando a quien tuviera menos votos. La final fue disputada con tres finalistas donde decidía completamente el público a través de votación online. Presenté mi propuesta final sobre Nativos y gané con un 57% de votos", recalca Varas.

Nativos, explica, es una marca de diseño sustentable, que tiene como objetivo crear indumentaria y accesorios amigables con el medio ambiente. “Para lograrlo usamos tejidos naturales, tintes naturales y estampa artesanal; además de una mano de obra responsable, libre de explotación, y prendas versátiles, originales propias del diseño de autor”, agrega.

La marca, expone, va dirigida hacia personas con conciencia ecológica, que disfruten del diseño de autor, y que a través de ella puedan sumarse al consumo responsable. "Son prendas que se adecuan para un rango de edad muy amplio, principalmente para mujeres, aunque ya estamos trabajando en una línea tanto para hombres como para mujeres", añade.

Nativos, cuenta la guayaquileña, empezó mientras realizaba su tesis en Diseño de Indumentaria y Complementos, en la Escuela de Bellas Artes de Villa María, en Argentina, donde radica desde hace seis años.

“Dentro de la carrera investigamos un poco sobre el impacto ambiental y social que tiene la moda en el mundo, al enterarme de la realidad detrás de la industria me quedé impactada”, dice.

Agrega que su proyecto fusiona su deseo de encontrar una solución al impacto que genera la moda incluyendo elementos de la cultura ecuatoriana para darle identidad a la marca.

“Este proceso duró algunos años, hasta que finalmente en el 2018 me gradué de mi carrera y me dediqué de lleno a mi proyecto como una realidad”, afirma Varas. Para la confección de las prendas que conforman Nativos, Varas utiliza textiles naturales como el algodón, lino, lana y seda. Los tintes, recalca, son aprovechados de la cáscara y la semilla de frutas y verduras.

“Por ejemplo cáscara de aguacate y cebolla; y también de flores y hojas de diversidad de plantas. Usamos una estampa artesanal por medio de grabado con la técnica de xilografía”, refiere.

Varas recalca también que ella se dedica al área de diseño y producción mientras que otro colaborador es el responsable del área de redes y tienda online. Su trabajo también lo complemeta con las producciones fotográficas que las realiza Lámpara producciones audiovisuales, una productora ecuatoriana en Argentina.

Varas se llevó un premio económico que invertirá en producción, mano de obra y maquinaria, así como en el mejoramiento de su tienda online (www.nativosbyniela.com). "(...) Llegaremos al cliente a través de nuestra web y redes sociales, especialmente Instagram donde nos encuentran como @nativosbyniela y donde también generamos contenido con datos para informar sobre la temática". (I)