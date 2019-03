Los Simpson: 30 años al aire

Más de 600 capítulos, 170 premios, 300 nominaciones y un ejército de seguidores distribuidos por todo el mundo. Esto solo lo puede lograr la irreverente familia amarilla, Los Simpson, símbolo del canal Fox, que cumplió 30 años al aire, y la cadena ha confirmado al menos dos temporadas más, publica el diario colombiano El Tiempo.

Los Simpson son el resultado de un proceso que tiene 'más de un padre', escribe el periodista John Ortved en el libro Simpsons Confidencial: la historia sin censura y totalmente no autorizada sobre la mejor serie de TV contada por la gente que la hizo.

En total son tres: Matthew Abraham Groening, el dibujante de Portland (Oregón) cuyo cerebro los imaginó; James L. Brooks, un productor de cine y televisión de éxito que despuntaba a finales de los 80, y Sam Simon, un veterano guionista y productor, colega de Brooks.

Inicios

En 1986, Groening firmaba unas tiras cómicas llamadas Life in hell cuando Brooks le propuso convertirlas en un producto audiovisual corto para emitir antes de la pausa publicitaria de The Tracey Ullman Show. Groening no aceptó cuando se dio cuenta de que tendría que ceder los derechos a la cadena Fox.

Hay versiones discrepantes sobre lo que ocurrió después. Según el creador, la idea de Los Simpson fue un recurso de última hora cuando Brooks le planteó la temida pregunta: ¿qué más tienes?

A Groening se le ocurrió crear una familia. Y se inspiró en la suya: los nombres de los personajes son los de sus padres y hermanas, y el pueblo, Springfield, es el de la ciudad colindante con Portland en donde nació y creció. La serie se emitió en pequeñas píldoras desde 1987 a 1989. Fue entonces cuando Sam Simon llevó la serie a su formato actual de media hora.

Simon, que falleció en 2015, fue la fuerza que le dio el empujón definitivo hacia el éxito y es considerado por muchos como el verdadero arquitecto de la serie. Por primera vez, en 1989, Los Simpson se emitió en prime time. Y la irreverencia, la universalidad y el humor negro de la familia amarilla caló en la audiencia.

Famosos en la serie

Una de las particularidades de la serie es que van apareciendo personajes famosos haciendo 'careos' en todos estos años. Desde la realeza del rock y el pop, como The Who, Paul McCartney, Britney Spears, Aerosmith, Lady Gaga y Sting.

Estrellas de Hollywood como Jack Lemmon, Mickey Rooney, Daniel Radcliffe y Reese Witherspoon, comediantes como Ricky Gervais, Paul Rudd, Ellen deGeneres y Jonah Hill e íconos del deporte, como las hermanas Williams, Ronaldo y Joe Frazier, además de otras figuras célebres de la literatura, el arte, la ciencia, la política y los negocios. Normalmente son aportaciones estelares y las doblan los propios personajes famosos. (E)