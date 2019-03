Póster oficial de Avengers generó polémica

No pasaron ni 10 minutos desde que en la cuenta de Twitter de Marvel se publicó el póster oficial de la película Avengers: Endgame y las críticas repletaron el espacio de comentarios.

¿La razón?, en los créditos principales del banner se estaba obviando el nombre de la actriz Danai Gurira, quien interpreta a Okoye, la guerrera de Wakanda, publica la página web de Emol.

Check out the new poster for Marvel Studios’ #AvengersEndgame . See it in theaters April 26. pic.twitter.com/c4yyiShAqo

Marvel Studios sorprendió esta semana mostrando el segundo tráiler de la película, que se estrena el próximo mes. El avance generó muchas expectativas, pero el póster no logró las mismas reacciones.

Cientos de fanáticos de la franquicia cuestionaron el orden en que se pusieron los nombres de los actores, sobre todo porque en la parte superior de la imagen no se consideró a Gurira.

She should have been up there all this time. Check out the official Marvel Studios' #AvengersEndgame poster. @DanaiGurira #WakandaForever pic.twitter.com/5V1veWMxlz

— Marvel Studios (@MarvelStudios) 14 de marzo de 2019