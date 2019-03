Netflix eliminará imágenes reales de tragedia en Quebec

Dos meses después de que un portavos de la plataforma Netflix afirmara que no se eliminarán las imágenes reales de una tragedia ocurrida en Quebec (Canadá), y que fueron usadas en la película Bird Box, la compañía ha cambiado de opinión, aunque ha dado pocas explicaciones, refiere el portal web de la cadena televisiva RT.

Netflix anunció que reemplazará las imágenes con una escena descartada de una antigua serie de televisión estadounidense, indicando que "lamenta cualquier dolor causado a la comunidad de Lac-Mégantic".

Por su parte, Nathalie Roy, ministra de Cultura y Comunicaciones de Quebec, elogió la decisión de la empresa de entretenimiento. "La medida era esperada por respeto a las víctimas de esta horrible tragedia, sus familias y toda la comunidad de Lac-Mégantic", publicó Roy en su cuenta de Twitter.

Ce geste était attendu par respect pour les victimes de cet horrible drame, leurs proches et toute la communauté de #LacMégantic. Ce résultat démontre qu’en étant solidaires et en mettant nos efforts en commun, tout est possible. https://t.co/fxLUzhPkpv#MCC #PolQc #AssNat

— Nathalie Roy (@NathalieRoyCAQ) 14 de marzo de 2019