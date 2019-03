PewDiePie, el youtuber con más suscriptores, fue mencionado por autor de ataque en Nueva Zelanda

El youtuber con mayor número de suscriptores actualmente, más de 89 millones, fue mencionado en un video transmitido en vivo por el autor del atentado terrorista ocurrido en Nueva Zelanda. En el ataque el hombre mató a tiros a 49 personas e hirió a más de 40 en dos mezquitas.

Felix Kjellberg, más conocido como PewDiePie, se manifestó en Twitter luego de que el atacante se haya referido a él. "Suscribete a PewDiePie" dijo el hombre en el video que publicó antes del primero de los tiroteos. La mención hace referencia a una discusión por suscriptores que mantiene Kjellberg con el canal de YouTube T-Series.

"Me siento absolutamente enfermo porque esa persona pronuncie mi nombre", publicó Kjellberg en Twitter. "Mi corazón y mis pensamientos están con las víctimas, las familias y todos los involucrados para esta tragedia".

Just heard news of the devastating reports from New Zealand Christchurch.

I feel absolutely sickened having my name uttered by this person.

My heart and thoughts go out to the victims, families and everyone affected by this tragedy.

— ƿ૯ωძɿ૯ƿɿ૯ (@pewdiepie) March 15, 2019