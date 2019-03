El actor que interpreta a Oswald Cobblepot, en ‘Gotham’, vendrá a la Comic Con Ecuador 2019

Sus papeles en Accepted (2006), Another Earth (2011) y Would You Rather (2012) le han dado al actor estadounidense Robin Lord Taylor reconocimiento en la pantalla, pero no es hasta que llega a la serie Gotham que su carrera tuvo un repunte impresionante gracias a su personaje Oswald Cobblepot, conocido también como el Pingüino.

El intérprete, quien nació en Shueyville, junto con Michael Rooker y Mick Foley, se convierte en uno de los invitados más esperados de la edición 2019 de la Comic Con Ecuador. La organización confirmó la presencia de Lord Taylor para esta fiesta del cómic, que se desarrollará el 23, 24 y 25 de agosto en el Centro de Convenciones Simón Bolívar.

La visita de Lord Taylor incluirá tomarse fotos con sus seguidores y ofrecer autógrafos. Lo mismo será posible con los otros artistas que han sido invitados a la Comic Con.

Lord Taylor fue elegido para interpretar a Oswald Cobblepot en Gotham en febrero de 2014. Ahora en su quinta y última temporada, la serie que forma parte de la franquicia Batman, es una de las más populares basadas en personajes de la editorial DC Comics.

Varios portales han destacado a su personaje en la galería de clásicos villanos de Gotham “que recién están en su etapa de gestación (al igual que el propio Batman), y es también el que más ha avanzado en su plan malévolo, cimentando ese camino con mentiras, traiciones, manipulaciones y violencia, tal como corresponde a un villano de ley (o de fuera de la ley)”, apunta el sitio Comic Book Resources, que mantuvo una entrevista reciente con el actor.

Otras participaciones

Robin Lord Taylor ha aparecido en series televisivas aclamadas como The Walking Dead, Law & Order, Law & Order: Special Victims Unit, The Good Wife y Person of Interest. Además ha aparecido en películas como Cold Comes the Night, Jesús Children of América, Pitch y Another Earth; esta última le hizo ganar el Premio Alfred P. Sloan en 2011, en el Festival de cine de Sundance. (E)