¿Cómo cantó Luis Miguel en su concierto en Perú?

La periodista peruana Gabriela Machuca Castilla cuenta en su amplio artículo de opinión en diario El Comercio de Perú, sobre el concierto que dio 'El Sol de México' en Lima, el pasado domingo.

Varios comentarios a favor y en contra surgieron del espectáculo que ofreció Luis Miguel, como por ejemplo: "El karaoke más caro de Lima" o "Si vuelve volveremos a ir!! Es la opinión de todas las chicas que estuvimos en grupo".

"Hay dos puntos fuertes que destacar antes de seguir con las historias de la velada. Primero, el gran estado de su voz. Es mentira que hizo playback. Y es mezquino decir que no tiene la voz de antes. En vivo siempre es más sorprendente que en los discos. Luis Miguel hace con los agudos y con los graves lo que a él le da la gana. Juega con las notas como pocas veces se ve en un escenario hoy, tiempos hijos del reguetón. Con una tesitura más madura, evidentemente. No vamos a esperar la voz del que tenía 17. Y si no, bueno, que hablen los tres Grammys que ha ganado en el 2019", relata Machuca.

Al final del artículo también hace algunas aclaraciones, entre ellas, "el tono de la piel de Luis Miguel no es naranja como parece. El grado de bronceado a corta distancia es el mismo de cualquiera que se fue a la playa en la mañana (...)".

Además que "sí es vanidoso como se piensa. Y, bueno, eso lo sabe todo el mundo. En un momento alto del concierto se sorprende a sí mismo en la pantalla grande, en la misma toma, junto a su director de banda, el legendario Kiko Cibrián (el mismo que rapeaba con él en los videos de los 90, el autor “Suave”) y le dice con señas: 'Ahí estamos los dos' (...).

También que "aunque le dio el micrófono al público varias veces, no es verdad, tampoco, que dejó cantar al público más de 70% del concierto. Eso es una exageración". (E)