Luis Miguel cantará en un escenario de 30 metros de largo, en Guayaquil

La cuenta regresiva para los fans de Luis Miguel está por terminar. ‘El sol de México’ tiene este miércoles 13 de marzo una cita con el público ecuatoriano.

So High Events, empresa que trae al artista ultima todos los detalles para este espectáculo que se realizará en el estadio Alberto Spencer, a las 20:00. La cantante guayaquileña Maga Córdova será la encargada de abrir el show.

Una de las novedades de este concierto, es que es el primero que la empresa trabaja con el 100% de la producción ecuatoriana. "Toda la escenografía, el audio, las luces, equipo de montaje es ecuatoriano", dijo Juan Carlos Carmigniani, apoderado general de So High Events.

Por su parte, el productor uruguayo Miguel Martínez 'Tombo', recalcó que se ha podido hacer con todo el equipo nacional, "porque las empresas ecuatorianas dedicadas a la tarea han apostado al mejoramiento de la técnica. El sistema está no solo aprobado por el artista sino por la producción del artista (...)", agregó.

El cantante estará en un escenario de 30 metros de largo, habrá alrededor de 400 luces y pantallas LED.

Carmigniani también comentó que el show está diseñado "pensando que esa noche va a llover". "Hemos puesto un doble padding (cobertor del césped) para que las personas pisen con tranquilidad. El techo es elevado sobre el escenario".

Qué pide Luis Miguel

Entre los requerimientos del artista en la tarima constan: una "calidad impecable del audio. Nosotros hemos hecho un esfuerzo importantísimo para superar los requerimientos de calidad de audio", dijo.

El cantante pidió mucha agua de una marca específica estadounidense, frutas, decenas de toallas blancas, un camerino pequeño decorado con velas blancas olor a vainilla, variedad de té, chocolates y rosas ecuatorianas; además un mapeo de la zona donde se realizará el concierto, de acuerdo a los organizadores.

Antes de llegar a Ecuador, estuvo en Lima, Perú, y previamente en la capital paraguaya, Asunción. La gira continuará el 16 de este mes en Bogotá, Colombia.

Aproximadamente 30 músicos, entre banda y mariachis, se prevé que acompañen a Luis Miguel. Un primer grupo ya llegó esta tarde al principal puerto ecuatoriano.

No habrá pirotecnia. Asimismo la gira gira ¡México por siempre! apoya 100% todos los métodos de reciclaje. Las puertas, según los empresarios, se abrirán a partir de las 17:00.

En el cuanto a la seguridad, Washington Castillo, coronel de la Policía Nacional, explicó el dispositivo que realizarán ese día. "Tenemos designado para este espectáculo dos oficiales superiores, diez oficiales subalternos y 200 policías. Adicional en los perímetros externos vamos a colocar personal canino del Centro Regional Antidrogas para que cumplan su trabajo inherente. Además personal de mantenimiento del orden público (...)", explicó.

En el tema de seguridad también intervendrá la Policía Metropolitana y empresas privadas.

Recomendaciones al público

Los organizadores también invitan al público a cumplir con las recomendaciones y respetar las reglas. No está permitido ingresar con paraguas con punta solo el de cartera. No pararse en las sillas ni ocupar el puesto que no le corresponda. Las localidades contarán con baños portátiles.

Costo de las entradas: general $ 35; tribuna $ 70; preferencia $ 70; vip box $ 150; platinum box $ 200; golden box $ 260. Black box ($ 350) y El Sol Box ($500) agotado. Las localidades general, tribuna y preferencia no son numeradas.

Puntos de venta: Guayaquil (Isla San Marino, Riocentro Ceibos, Entre Ríos, y Mall del Sol). Quito: Musicalísimo del CCI y del Bosque, Almacenes Rickie y Quorum del Paseo San Francisco. Cuenca: Musicalísimo del Mall del Río. También se pueden adquirir a través del sitio web www.ticketshow.com.ec (E)