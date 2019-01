Lady Gaga no volverá a trabajar con R. Kelly, cantante acusado de acoso sexual

Los Ángeles -

Lady Gaga se comprometió a eliminar de los servicios de transmisión de música un dúo que grabó con el cantante de rhythm and blues R. Kelly y declaró en un extenso post de Instagram la noche del miércoles que nunca volverá a colaborar con él.

La artista realizó esas declaraciones tras la emisión de un nuevo documental en el que varias mujeres acusan a Kelly de conducta sexual inapropiada, a veces con menores. Dijo que le creía a las mujeres y encontró el documental "absolutamente horrible".

Surviving R. Kelly exhibe entrevistas con varias mujeres que hacen denuncias de abuso sexual, mental y físico por parte de Kelly, así como entrevistas con algunos de sus exmanagers y productores.

"Apoyo a esas mujeres un 1.000 por ciento, les creo y sé que están sufriendo y siento firmemente que sus voces deben ser escuchadas y tomadas en serio", dijo en su publicación en Instagram.

La cantante lanzó en 2013 un dueto con Kelly llamado Do What U Want (With My Body.).

"Tengo la intención de eliminar la canción de iTunes y otras plataformas de transmisión y no volveré a trabajar con él", escribió. "Lo siento, tanto por mi mal juicio cuando era joven, como por no hablar antes".

Kelly, de 52 años, cantante y productor de Chicago más conocido por la exitosa canción I Believe I Can Fly, ha negado por años las acusaciones de abuso, incluidas las realizadas en el nuevo documental. Fue juzgado y absuelto por cargos de pornografía infantil en Chicago en 2008. (I)