Matt Reeves completa la historia de ‘The Batman’

Los Ángeles -

El director y guionista Matt Reeves terminó de escribir la historia de The Batman, luego de unos dos años de trabajo.

Ben Affleck, el actor que le ha dado vida al hombre murciélago en las últimas cintas de DC, no estaría en el proyecto cuya producción se tiene prevista inicie en este noviembre, detalla The Hollywood Reporter.

Affleck tenía en planes escribir y dirigir The Batman, pero luego renunció a la dirección de esta cinta y ahora tiene una serie de proyectos en carpeta, entre ellos protagonizar la adaptación del libro I Am Still Alive de Kate Alice Marshall.

El guion de Reeves presentará a un Batman más joven, por lo que es muy probable que se seleccione a un nuevo actor para interpretar al multimillonario Bruce Wayne.

El caballero de la noche celebra su 80º aniversario en marzo, y en esas ocho décadas, el personaje ha sido estirado, estirado y reconstituido. En el cine lo han interpretado –además de Affleck– Christian Bale, Michael Keaton, Val Kilmer, así como George Clooney.

El actor Adam West también se metió en la piel de Batman, pero en una serie de TV que se estrenó en enero de 1966.

La última vez que el personaje apareció en el cine fue con Liga de la Justicia, junto con otros superhéroes. (E)