Estrenan versión de 'Bohemian Rhapsody' para cantar en el cine

Los Ángeles -

Bohemian Rhapsody les dará a los asistentes la oportunidad de cantar durante la película.

El filme biográfico de Queen que triunfó en los Globos de Oro estrenará una versión en la que los asistentes podrán cantar los éxitos de la película en más de 750 salas de Estados Unidos y Canadá a partir de este viernes, informó Twentieth Century Fox. La cinta incluye algunas de las canciones más populares de la agrupación, como We Will Rock You y We Are the Champions”.

La proyección de la película también se expandirá a partir de este viernes de 1.000 salas a más de 1.300. Ha recaudado más de 734 millones de dólares a nivel mundial.

La expansión se da a conocer días después de que Bohemian Rhapsody ganó el Globo de Oro a mejor película dramática. Rami Malek se quedó con el premio como mejor actor por su interpretación del vocalista de Queen, Freddie Mercury.

El año pasado Fox lanzó una versión para cantar del filme The Greatest Showman. (E)