Azotado por denuncias de acoso sexual, el creador de 'Toy Story' dirigirá otro estudio de animación

Los Ángeles -

Azotado por denuncias de acoso sexual que le llevaron a renunciar a los estudios estadounidenses Disney, John Lasseter, el creador de Toy Story, dirigirá otro estudio de animación.

Skydance Media anunció este miércoles que Lasseter, conocido por transformar a Pixar de un pequeño departamento gráfico de Lucasfilm en el estudio de animación más exitoso del mundo, pasará a dirigir su unidad de animación fundada en 2017.

"John es un talentoso creativo y ejecutivo cuyo impacto en la industria de la animación no puede ser menospreciado", dijo en un comunicado el presidente de Skydance Media, David Ellison. "Fue responsable de llevar la animación a la era digital, al tiempo que contaba historias incomparables que siguen inspirando y entreteniendo al público de todo el mundo", acotó.

Lasseter, creador de películas animadas como Toy Story, entre otras, anunció su renuncia como director creativo de Disney en junio pasado, tras un año de licencia, en el marco de una serie de denuncias contra su equipo.

Su salida se enmarcó en la ola de escándalos de abuso sexual que sacudieron a Hollywood, y que comenzaron con las denuncias contra el productor Harvey Weinstein que dieron pie a movimientos como el #MeToo y Time's Up, que rechazó enérgicamente su contratación.

Su contratación "respalda y perpetúa un sistema roto que permite a los hombres actuar sin consecuencias", escribió la organización en su cuenta en la red Twitter.

"En un momento en que debemos apostar por las voces que están constantemente subrepresentadas, Skyline Media está dando otra posición de poder, protagonismo y privilegio a un hombre que repetidamente ha sido acusado de acoso sexual en el lugar de trabajo", subrayó.

Ellison aclaró que la decisión "no fue tomada a la ligera". "John ha reconocido y ha ofrecido disculpas por sus errores y, durante este último año lejos del lugar de trabajo, se ha esforzado por enmendarlos", indicó.

"Reflexión profunda"

Lasseter, ganador de dos Óscars, uno honorífico por Toy Story, dijo por su parte que dedicó este año a hacer una "reflexión profunda".

"Aprendí cómo mis acciones hicieron que mis colegas se sintieran incómodos sin querer, lo cual lamento profundamente y por lo que ofrezco disculpas. Ha sido aleccionador y creo que me convertirá en un mejor líder", sostuvo.

"No quiero nada más que la oportunidad de volver a mis raíces creativas", siguió. "Construir e inventar de nuevo. Me uno a Skydance con el mismo entusiasmo que me llevó a ayudar a construir Pixar, con el firme deseo de contar historias originales y diversas para el público de todo el mundo".

"Con lo que he aprendido y cómo he crecido en el último año, estoy decidido en mi compromiso de construir un estudio de animación sobre una base de calidad, seguridad, confianza y respeto mutuo", subrayó.

A Lasseter se le atribuye el rescate de Walt Disney Animation al asumir en 2007 como su jefe creativo cuando la compañía compró Pixar.

Azotada por Pixar, la división de animación de Disney estuvo a punto de cerrar cuando el estudio recobró su impulso bajo la dirección de Lasseter y comenzó a producir clásicos como Enredados y Ralph, el demoledor para volver así a sus días de gloria.

Skydance Animations fue lanzada en 2017 y tiene en desarrollo al menos tres películas dirigidas por Alessandro Carloni (Kung Fu Panda 3), Vicky Jenson (Shrek), Nathan Greno (Enredados) y Víctor Maldonado y Alfredo Torres (Trollhunters). (E)