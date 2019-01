La actriz peruana Alessia Lambruschini protagoniza la telenovela ‘Ojitos hechiceros’

Desde muy pequeña, Alessia Lambruschini se sentía atraída por la música y la danza, pero no fue sino hasta que tuvo cinco años que se vio cara a cara con la actuación al participar en el reality peruano Guerrita de talentos. Su paso por este programa le significó a la joven actriz un pasaporte para el mundo de las telenovelas; y aunque ahora tiene tan solo seis años afirma que su pasión es la caracterización de personajes en la pantalla.

“Cuando yo no grabo lloro, me gusta mucho grabar, quiero ser de grande la mejor actriz”, señala la pequeña, quien disfruta de las conversaciones con sus diferentes compañeros de reparto para –según la niña– nutrirse con lo mejor de los conocimientos de ellos.

La pequeña protagonista de la producción peruana Ojitos hechiceros, que se transmitió por TC Mi Canal, llegó esta semana a Guayaquil para promocionar la reciente telenovela en la que participa, Mi esperanza, que se estrenó ayer en la misma cadena televisiva.

Su arribo al aeropuerto de la ciudad fue un gran alboroto, pues tanto niños como adultos que siguieron a la niña en la telenovela –que en Perú ya va por su segunda temporada– la fueron a recibir con globos y pancartas. Alessia le contó a este Diario que en ese momento estaba muy emocionada y contenta por el recibimiento que tuvo, y además que se sentía agradecida por el cariño de los fanáticos.

Ese mismo cariño cuenta que lo ve en su natal Lima, en donde como toda niña normal va a la escuela, juega con sus amiguitos, pero sobre todo hace lo que más le gusta: actúa. “A ella le gusta, no es forzoso, le gustan mucho las grabaciones, y llevamos una vida normal, tranquila, ella no es mucho de salir a la calle, ella es más casera, pero las veces que salimos si es un poquito imposible (por los fans)”, cuenta Lourdes Arca, su madre.

Ella es quien acompaña a todas partes a quien diera vida a Estrellita en Ojitos hechiceros. Pero no solo hace eso, dice Alessia. “Ella ensaya conmigo, ella me enseña y hasta hace la cara de cómo tengo que llorar”, refiere la pequeña, quien cuando debe hacer alguna escena que requiera de algún grado de dramatismo recurre a sus recuerdos más tristes o se imagina cosas que no le gustaría que pasaran.

Por ejemplo, en la nueva telenovela de Del Barrio Producciones, Mi esperanza, Alessia interpreta a Esperanza, la hija de César (Bruno Odar) y Rosa (Jimena Lindo), que tras un accidente que sufren sus padres conoce a Elsa (Erika Villalobos), quien se convertirá en su protectora luego de la muerte de su madre. “Va a ser una niña que va a sufrir mucho y que a pesar de que es niña va a pasar muchas cosas grandes, que su mamá se muere, que se queda con su papá, que se pone malo su papá... cosas que le han pasado a muchos niños, pero que Diosito les va a ayudar”.

Alessia cuenta que se prepara además para grabar una película con la misma productora de la novela. Aún no sabe cuándo rodará o de qué se tratará el filme, pero dice estar muy emocionada.