Plataforma de streaming Hulu pasará al control de Disney con más de 25 millones de usuarios

El servicio de video en línea por suscripción Hulu, que pasará próximamente bajo control de Disney, superó los 25 millones de abonados a fines de 2018, según un comunicado del grupo publicado el martes.

La cartera de suscriptores de la plataforma creció un 48% en un año y se duplicó desde finales de 2016, agregó.

Lanzado en 2008, Hulu ha estado vegetando durante casi diez años, con un capital repartido entre Disney (30%), 21st Century Fox (30%), Comcast (30%) y Time Warner (10%), convertida en WarnerMedia y filial de AT&T.

Pero en 2017 el servicio finalmente salió de su estupor para transformarse en creador a tiempo completo de contenidos y dejó de ser un mero difusor de series difundidas también en otras plataformas.

Hulu produce la serie "The Handmaid's Tale" ("El cuento de la criada"), que ha obtenido once premios Emmy y dos Globos de Oro, así como "The Looming Tower", "Castle Rock" y "The Path".

Dos documentales producidos por la plataforma, "Minding the Gap" y "Crimen y castigo" también fueron preseleccionados en diciembre para los Óscar. El servicio también ha lanzado su propia oferta de canales en vivo en internet, complementando su catálogo en streaming.

A diferencia de Netflix, Hulu incluye publicidad, que le proporcionó en 2018 unos 1.500 millones de dólares en ingresos, según indicó el martes.

Con la adquisición por parte de Disney de la mayoría de los activos del grupo 21st Century Fox, la compañía con sede en Burbank, California, se convertirá en el accionista mayoritario de Hulu, con 60% del capital, y tomará su control.

El CEO de Disney, Bob Iger, anunció que el gigante del entretenimiento planea convertir a Hulu en "destino" de todos los programas no infantiles de los estudios Disney y Fox, la cadena ABC y los canales de Fox, incluyendo FX.

Netflix tenía 137 millones de usuarios a fines de septiembre, 130 millones de ellos pagos, mientras Amazon reivindicó 101 millones de suscriptores a su servicio Prime, que incluye un conjunto de servicios, de los cuales la plataforma de video en línea es solo un componente. (I)