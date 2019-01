Kevin Spacey se declarará inocente de haber agredido sexualmente a un joven en Massachusetts

Estados Unidos -

El exprotagonista de "House of Cards" Kevin Spacey compareció el lunes ante un tribunal de Massachusetts para enfrentar la acusación de haber abusado sexualmente de un joven de 18 años tras atiborrarlo de alcohol en un bar en Nantucket hace más de dos años.

El actor ganador del Oscar no hizo un acuerdo para declararse culpable con la corte de distrito de Nantucket tras ser acusado el mes pasado de un delito por abuso y agresión. Spacey dijo en documentos judiciales que planea declararse no culpable.

Vestido de traje gris y corbata, Spacey no habló durante la corta audiencia previa al juicio. Un juez le ordenó no contactar a su supuesta víctima.

Nantucket, una isla turística costa afuera de Massachusetts que usualmente es tranquila a comienzos de enero, estaba llena de camiones de cadenas de televisión el lunes.

El actor de 59 años es uno de decenas de hombres de los sectores empresarial, de la política y el entretenimiento que han sido acusados de conductas sexuales inapropiadas desde que las acusaciones contra el productor cinematográfico Harvey Weinstein en 2017 dieron origen al movimiento #MeToo.

Spacey se vio envuelto en una gran controversia después de que el actor Anthony Rapp lo acusó en octubre de 2017 de intentar seducirlo en 1986, cuando Rapp tenía 14 años.

El actor se disculpó con Rapp por su conducta inapropiada. La controversia llevó a que Spacey, ganador del Oscar en 2000 por su papel en "American Beauty", saliera de la serie de Netflix "House of Cards", así como de la película "All the Money in the World".

La acusación de Nantucket se conoció por vez primera en noviembre de 2017, por medio de la experiodista televisiva de Boston Heather Unruh, que dijo a reporteros que Spacey manoseó a su hijo adolescente el 7 de julio de 2016 en el restaurante y bar Club Car, donde trabajaba como camarero.

El hijo de Unruh dijo a la policía que Spacey le invitó a varias rondas de cerveza y whisky y le dijo en un momento "emborrachémonos", según el texto de la denuncia.

Mientras estaban junto a un piano, Spacey manoseó al hijo de Unruh, según contó a los investigadores. El adolescente dijo a la policía que envió un video del incidente a su novia. (I)