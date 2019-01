Con el objetivo de defender el artículo 98 de la Ley de Comunicación el gremio de audiovisuales realizó la manaña de este lunes un plantón al ingreso de la Gobernación del Guayas, en el centro de Guayaquil.

El vocero Nicolás Smolij indicó que el motivo de la concentración era entregar una carta el gobernador y expresar su rechazo a la modificación al art. 98.

"El artículo 98 decía que no se pueden realizar producciones audiovisuales con fines comerciales fuera del país. Ahora se ha modificado y se a abierto la puerta para que venga gente de afuera", dijo Smolij.

Señaló que no están cerrados y tampoco pretenden monopolizar el mercado. "Nosotros lo que queremos es cerrar las puertas porque no tenemos las condiciones (nosotros no tenemos miedo a la competencia) lo que pasa que la competencia no es justa. En un país dolorazido, nuestra producción es muy cara comparada con Perú, Colombia, Argentina, Chile, que son los que más o menos tienen el mismo nivel de calidad que nosotros...", afirmó.

El art. 98 sobre la producción de publicidad nacional menciona: "La publicidad que se difunda en territorio ecuatoriano a través de los medios de comunicación deberá ser producida por personas naturales o jurídicas ecuatorianas, cuya titularidad de la mayoría del paquete accionario corresponda a personas ecuatorianas o bienes que extranjeros radicados legalmente en el Ecuador, y cuya nómina para su realización y producción la constituyan al menos un 80% de personas de nacionalidad ecuatoriana o extranjeros legalmente radicados en el país. En este porcentaje de nómina o tiraje, así se incluirán las contrataciones de servicios profesionales".

La ley meciona también que "se prohibe la importación de piezas publicitarias producidas fuera del país por empresas extranjeras. Para efectos de esta ley, se entiende por producción de publicidad a los comerciales de televisión y cine, cuñas para 10% del radio, fotografias para publicidad estática, o cualquier otra pieza audiovisual utilizada para fines publicitarios. No podrá difundirse la publicidad que no cumpla con estas disposiciones, y se sancionará a la persona natural o jurídica que ordena el pautaje con una multa equivalente al 50 % de lo que hubiese recaudado por el pautaje de dicha publicidad. En caso de la publicidad estática se multará a la empresa que difunde la publicidad. Se exceptúa de lo establecido en este artículo a la publicidad de campañas internacionales destinadas a promover el respeto y ejercicio de los derechos humanos, la paz, la solidaridad y desarrollo humano integral.

El vocero de la concentración además comentó que la industria audiovisual ecuatoriana en los últimos dos años se desarrolló en un 500% y que si se abren las puertas los "van a comer vivos" porque los países vecinos tienen su propia moneda y el costo de producción es mucho más baja.

Pasada las 08:45, el gobernador encargado Álvaro Ponce recibió a una delegación de los audiovisuales, entre ellos, a Smolij, Jeff Karram de Levector y al presidente de la Asociación de Cineastas de Guayaquil, Calé Rodríguez.

El gremio entregó la carta con el fin de que Ponce haga llegar el documento al presidente Lenín Moreno.

Esta concentración se desarrolló simultáneamente en Guayaquil, Quito, Cuenca y Manta. (I)