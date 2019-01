Tres premios para ‘Roma’ de la Sociedad de Críticos

Nueva York -

Roma, del cineasta mexicano Alfonso Cuarón, obtuvo el sábado tres galardones de la Sociedad Nacional de Críticos de Cine de Estados Unidos.

The Rider se llevó el premio a la mejor película del 2018, tras obtener 44 puntos, tres más que Roma. No obstante, la producción mexicana se quedó con los premios a mejor cinta de lengua extranjera, mejor cinematografía y mejor director.

Cuarón hace gala de espléndidas tomas en su cinta, que narra la vida de una trabajadora doméstica en la colonia Roma de la Ciudad de México en la década de 1970, época de gran agitación política y social.

El premio a la mejor actriz fue para Olivia Colman, por The Favourite, y al mejor actor para Ethan Hawke, por First Reformed. La mención al mejor actor de reparto fue para Steve Yeun, por Burning, y a la mejor actriz de reparto correspondió a Regina King, por If Beale Street Could Talk. Alrededor de 40 de los 64 miembros de la sociedad participaron en la votación.

El premio al mejor guion fue para The Death of Stalin y el de la mejor película de no ficción para Minding the Gap, un documental dirigido por Bing Liu sobre la compleja amistad entre tres jóvenes amantes de las patinetas en Rockford, Illinois.

La Sociedad de Críticos de Cine fue fundada en 1966 y elige a sus críticos que habrán de votar por las cintas a aquellos que trabajan en periódicos y otros medios importantes en Estados Unidos. Esta entrega de premios se hizo en el Centro Lincoln en Nueva York. (I)

Muchos directores están redescubriendo la sorprendente cualidad ambiental del cine en blanco y negro, entre ellos Cuarón. (Roma) es el éxito crítico de la temporada”.

Justin Chang,presidente de la Sociedad de Críticos de Cine