Galo Arellano: Tengo una pasión infinita por mi industria, es una aventura

Sin duda el 2018 fue un año de bendiciones para el periodista ecuatoriano Galo Arellano, quien hace poco anunció su nominación en los News & Documentary Emmy Awards. Por segundo año consecutivo el quiteño integró la lista de este codiciado premio que reciben los comunicadores, y aunque no lo ganó dice estar más feliz que nunca, porque el solo hecho de haber sido considerado para el galardón ya lo puso “en el mapa”.Arellano, quien es presentador de Univisión, contó a este Diario que en la tercera semana de este mes regresará con su programa Ecuatorianos en el mundo a la señal de Ecuavisa Internacional.

¿Qué significan estas nominaciones para Galo?

Una locura, jamás en mi vida ni siquiera me imaginé que algo así pasaría y dos veces. He perdido en dos ocasiones el galardón, no he logrado tener un Emmy con mi nombre grabado todavía, pero dos veces he sido nominado junto a colegas que para mí eran y son un referente del periodismo latinoamericano. Emigré a los Estados Unidos solo hace 18 años, sin conocer a nadie y cuando te llegan reconocimientos como este te pones a pensar en que la suerte es loca y a cualquiera que se lo proponga le toca.

¿Por cuál programa fue nominado?

Los Emmy tienen muchísimas categorías pero todos reconocen a los mejores trabajos de la industria. En el área de Noticias y Documentales premian la excelencia de manera individual o en grupo. En la Edición 39 en la categoría mejor noticiero o News Magazine en español la Academia Nacional de la Televisión, las Artes y las Ciencias nominó al NoticieroUnivisión y dentro de esa categoría a un grupo de talentosos colegas y a mí.

¿Cuándo se enteró de la nominación?

El evento se llevó a cabo en octubre del 2018, no gané el Emmy, obvio sabía que el Noticiero Univisión estuvo nominado en varias categorías, pero en ocasiones demora en llegar el certificado de la nominación a la mano de los seleccionados y recién ayer me lo entregaron y entonces cuando lo tuve en mis manos, me aseguré de que fuera real, lo toqué, lo contemplé, lo volví a revisar, no vaya a ser que sea uno impreso del internet jajaja y cuando me di cuenta que en realidad se trataba de mi segunda nominación decidí publicarlo en mis redes.

En qué área de Univisión colabora?

La mayor parte del tiempo estoy en la Edición Nocturna y Fin de Semana, tengo un horario al que llamo de broma –mata pasiones– porque siempre voy en contra del horario de la gente normal. Mientras unos duermen yo trabajo, mientras el resto trabaja yo descanso, pero me encanta lo que hago y tengo una pasión infinita por mi industria, por eso cada día es una aventura. (I)

Compartir experiencias con ellos ha sido una bendición porque aprendes todos los días, mi jefe es Daniel Coronell, uno de los periodistas colombianos más influyentes de Latinoamérica y qué decir de Jorge Ramos, uno de los latinos más influyentes según la revista Time. Sin duda un privilegio que tengo que aprovecharlo”.

Galo Arellano, periodista.