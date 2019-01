Globos de Oro, hora y canal para ver en vivo la premiación

Nueva York -

Obras dramáticas de época se disputan los principales premios a la comedia o musical y películas llenas de canciones dominan las categorías de drama. Esa es la tónica de la 76 entrega de los Globos de Oro.

La confusión reina en esta jornada, considerada como el inicio de la temporada de premios que coronan los Óscar.

La gala, que se transmitirá en vivo desde las 20:00 (8pm) de este domingo (hora de Ecuador) por TNT, podría básicamente pertenecerle a A star is born.

Hora para ver la ceremonia de Globos de Oro

Ecuador: 20:00 (8pm)

Estados Unidos: 17:00 (Pacífico), 20:00 (hora del este)

México: 19:00 (7pm)

Colombia: 20:00 (8pm)

Perú: 20:00 (8pm)

Chile: 22:00 (10pm)

Argentina: 22:00 (10pm)

España: 02:00 (lunes 7 de enero)

Online

También se puede ver la gala de los Globos de Oro 2019 a través de internet con la app TNT GO de acuerdo a los contratos de las empresas operadoras de cable.

Películas favoritas

A star is born es la favorita a mejor película (drama), mejor actriz (Lady Gaga), mejor canción (Shallow) y mejor actor (Bradley Cooper). Y su máxima competencia es otra película musical: la cinta sobre Freddie Mercury Bohemian rhapsody, cuyo astro Rami Malek, según algunos, podría imponerse como mejor actor.

Pese a su copiosa música, A star is born y Bohemian rhapsody fueron elegidas para la categoría dramática. Para A star is born es –en cierto modo– una movida para establecerse como la favorita a la estatuilla.

Las votaciones al Óscar se inician mañana y si A star is born triunfa esta noche, entrará al periodo de nominaciones a los Premios de la Academia como la favorita por amplio margen.

Mientras tanto, A star is born (junto con Black Panther, If Beale street could talk y BlacKkKlansman) compite como película dramática, algunas cintas con tintes de humor pero calificadas como dramas se miden en la categoría de musical o comedia. (E)