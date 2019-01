Britney Spears hace una pausa en su carrera para cuidar a su padre enfermo

Los Ángeles -

La cantante de pop Britney Spears decidió anular su residencia en Las Vegas para cuidar de su padre enfermo, poniendo su carrera entre paréntesis, dijo el viernes.

La estrella de pop de las décadas de 1990 y 2000, que marcó la juventud de una generación, tenía previsto comenzar una serie de conciertos en un casino en Las Vegas en febrero, como parte de su gira "Domination".

"No daré conciertos para mi nuevo espectáculo Domination (...) Elegí darle prioridad a mi familia", escribió en un mensaje publicado en las redes sociales.

I don’t even know where to start with this, because this is so tough for me to say. I will not be performing my new show Domination. I’ve been looking forward to this show and seeing all of you this year, so doing this breaks my heart. pic.twitter.com/kHgFAVTjNA

— Britney Spears (@britneyspears) 4 de enero de 2019