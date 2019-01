'Avengers 4: Endgame' llegará a las salas de cine de Ecuador el 26 de abril

Mientras Thanos chasqueaba los dedos y con esto medio universo de Marvel desaparecía, todos los fanáticos de los Avengers se quedaron con esa sensación de pérdida y angustia al no saber qué pasará finalmente con sus personajes favoritos en el desenlace de la historia, que aún se espera, tenga un final feliz.

Avengers Infinity War se estrenó en abril del 2018 y recién el 7 de diciembre, luego de ocho meses, se pudo observar el primer tráiler de la nueva película, la cual mostraba un panorama para nada alentador.

En este se veía a un Tony Stark-Ironman (Robert Downey Jr.) solo en una nave, abandonado en el espacio, enviando un mensaje de despedida a su novia Pepper Potts (Gwyneth Paltrow), pues los alimentos han escaseado y el oxígeno se le termina.

Aún los fans no habían superado el "No me quiero ir señor Stark" del joven Spiderman, y ahora es el señor Stark quien está a punto de morir. ¿Más angustia?, lo cierto es que la espera está por terminar cuando finalmente llegue a Ecuador la película, el próximo 26 de abril.

¿Qué pasará en 'Avengers 4: Endgame'?

Esta cinta es la culminación de 22 películas interconectadas. Será el final de la fase tres del Universo Cinematográfico de Marvel y el primer gran cambio de la franquicia de películas que inició en 2008 con Iron Man, el primer largometraje de superhéroes bajo el control de sus creadores, quienes readquirieron los derechos de explotación audiovisual del personaje en 2005.

Endgame continuará justo después de los sucesos finales de Infinity War en que Thanos reúne las seis Gemas del Infinito, las coloca en el Guantelete del Infinito y chasquea sus dedos para eliminar el 50% de la vida existente en todo el universo, incluyendo a algunos de nuestros superhéroes favoritos, incluyendo Spider-Man, algunos de los Guardianes de la Galaxia, Black Panther, entre otros.

Endgame sucede justo después de Infinity War. Inicialmente se especuló que sería una continuación directa, es decir, el siguiente minuto de lo último que vemos en la anterior entrega de los Vengadores. Pero el tráiler arroja una posibilidad distinta y puede que la película empiece días o semanas después del chasquido de Thanos.

En la línea de tiempo, Thor Ragnarok y Black Panther suceden pocas semanas antes de Infinity War, mientras que Ant-Man y la Avispa ocurren básicamente al mismo tiempo. En cambio Capitana Marvel, que se estrena mes y medio antes que Endgame, se ubica en la década de los 1990, ya que será una historia de origen y dará contexto sobre el personaje.

'Avengers 4: Endgame' se estrenará mundialmente en abril próximo. En Argentina, Colombia, Perú y Chile la película se estrenará el jueves 25 de abril, mientras que En Ecuador, México, España y Estados Unidos será el 26 de abril.

Varios expertos, de hecho, consideran que Endgame podría igual o superar a Infinity War en ingresos, convirtiéndose en la tercera película más vista de la historia. Solo queda saber si es capaz de recaudar más que Star Wars: El despertar de la fuerza.

Previo al estreno de Endgame tendremos a la Capitana Marvel que estará en cines el próximo 8 de marzo de 2019 en cines en todo Latinoamérica y España. (E)

Reparto de 'Avengers: Endgame'

Robert Downey Jr. como Tony Stark / Iron Man

Chris Evans como Steve Rogers / Captain America

Scarlett Johansson como Natasha Romanoff / Black Widow

Brie Larson como Carol Denvers / Capitana Marvel

Tom Holland como Peter Parker / Spider-Man

Mark Ruffalo como Bruce Banner / Hulk

Chris Hemsworth como Thor

Paul Rudd como Scott Lang / Ant-Man

Jeremy Renner como Clint Barton / Hawkeye

Evangeline Lilly como Hope Van Dyne / La Avispa

Michelle Pfeiffer como Janet van Dyne

Don Cheadle como Rhodey Rhodes / War Machine

Danai Gurira como Okoye

Bradley Cooper como Rocket (voz)

Josh Brolin como Thanos

Karen Gillan como Nebula

Winston Duke como M’Baku

Sebastian Stan como Bucky Barnes / Winter Soldier

Ty Simpkins como Harley Keener

Benedict Wong como Wong

