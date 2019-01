Cantante Justin Bieber se tatuó la palabra 'Grace' en su rostro

Manhattan -

El cantante canadiense Justin Bieber se ha tatuado la palabra Grace (Gracia) en su cara, en una demostración de su pasión religiosa, informó el portal español elpais.com

El tatuador de estrellas Jon Boy, que reside en Manhattan, divulgó en su cuenta en Instagram (@jonboytattoo) la foto del rostro de Bieber, en el que se aprecia sobre su ceja derecha la palabra Grace escrita en minúscula y con una caligrafía manual.

Boy ha dibujado sobre los cuerpos de Bella Hadid, las hermanas Jenner o la flamante esposa de Bieber, la modelo Hailey Baldwin.

Bieber en los últimos años ha sentido un gran interés por el cristianismo. El cantante tiene una especial preferencia por la llamada iglesia Hillsong, una congregación pentecostal surgida en Sídney, Australia, y conocida originalmente como Centro de Vida Cristiano Las Colinas (Hills Christian Life Center).

Su ahora esposa también sigue la doctrina de Hillsong, que hace una interpretación literal de la Biblia y considera pecado el aborto y la homosexualidad, y para la que "el sexo prematrimonial no es ni remotamente una opción", como recogía el dario The New York Times.

Bieber ya ha expresado esa pasión religiosa en otros tatuajes de su cuerpo, como en una gran cruz sobre su pecho, la frase Son of God (Hijo de Dios) en el abdomen y la palabra Believe (Creer) en un brazo. Además, también tiene una diminuta cruz, apenas cuatro puntos, bajo su ojo izquierdo. En total, según People, Bieber tiene alrededor de 60 tatuajes en su cuerpo, mientras que su esposa ronda la veintena de dibujos, todos ellos pequeños.

Justin Bieber y Hailey Baldwin se casaron en noviembre pasado en secreto, y entonces otro célebre tatuador llamado Bang Bang aseguró que ambos se habían realizado dos dibujos "poco convencionales", y que el de Bieber estaba en su rostro. Sin embargo, hasta el momento no se había apreciado en las escasas imágenes que hay de él en las últimas semanas, agregó elpais.com. (E)