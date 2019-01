Broly, el nuevo enemigo de Gokú y Vegeta en la película

Gokú y Vegeta se enfrentarán a un nuevo enemigo. Esta vez a uno de su misma raza. Se trata de ‘Broly’, un poderoso guerrero que debería de haber sido eliminado junto con el planeta Vegeta cuando fue destruido hace ya algunas décadas.

Dragon Ball Super: Broly ya se estrenó en diciembre en las salas de cine de Japón y en pocos días llegará a las de Ecuador.

De acuerdo con culto.latercera.com, en los primeros once días de su estreno (14 de diciembre) vendió más de un millón y medio de entradas, y su recaudación supera los $ 18 millones, convirtiendo a la cinta en la más exitosa de la saga.

La película, la vigésima de la franquicia, es dirigida por Tatsuya Nagamine con guion de Akira Toriyama.

El director de doblaje mexicano, Mario Castañeda, presta nuevamente su voz para Gokú en la versión para Latinoamérica. A Castañeda se suma su compatriota René García, como Vegeta. Ambos han prestado sus voces a los dos personajes desde la serie.

El japonés Bin Shimada prestará su voz a Broly, después de 24 años. “El actor de voz japonés interpretó al villano en las tres películas previas sobre el personaje. Ricardo Brust, quien hizo de Broly en el doblaje original latinoamericano, también dará su voz al villano nuevamente”, señala elcomercio.pe.

Según aweita.larepublica.pe en este filme se verá que Vegeta alcanza el Super Saiyajin God y será la primera vez que se lo verá en esa faceta. Además se verá a Gogeta, la tan esperada fusión.

El portal también señala que “también se sabrá lo que realmente pasó con el planeta Veyita cuando llegó Freezer, para después, destruirlo”. En esta entrega de la película aparecerán Beerus y Whis, así como Bulma, Trunks, Goten, Lemo y Chelye (sirvientas de Freezer), quienes harán el debut, indica el portal elcomercio.pe.

“Cumple a la hora de ofrecer una acción impresionante, pero por encima de eso (...) se conecta con la serie para ofrecer un contexto cercano y reflexivo. Una película divertidad, repleta de imaginación y que te atrapa hasta el final”, señala Fuminobu Hata de IGN.

“Parece ser la introducción a algo mucho más grande (...). Es un retrato profundo y significativo sobre un hombre roto por un pasado repleto de abusos”, Richard Eisenbeis, de Anime News Network (ANN).

Detalles

Película

Debut de personajes

Por primera vez estarán en Dragon Ball Super: Broly los personajes Beriblu –la nana de Freezer– y Kikono, proveniente de Dragon Ball Minus: The Departure of the Fated Child. Este último es el inventor de numerosos artilugios tecnológicos del ejército de Freezer, como las armaduras. (I)