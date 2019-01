Netflix anuncia el estreno de tercera temporada de Stranger Things

Netflix no quiso cerrar el año sin anunciar el regreso de una de sus producciones favoritas, Stranger Things. La tercera temporada de la serie protagonizada por la actriz y modelo británica Millie Bobby Brown.

En el día de la Independencia de Estados Unidos, el próximo 4 de julio, se verán los nuevos episodios de esta producción creada por los hermanos Ross y Matt Duffer.

Bajo el lema 'Un verano puede cambiarlo todo', el póster de la nueva entrega muestra a los niños protagonistas en medio de los fuegos artificiales del 4 de Julio, mientras se ven, lo que parecen ser las armas del Demogorgon detrás de ellos. Mientras tanto Eleven (Millie Bobby Brown), que está tomada de la mano de Mike (Finn Wolfhard), como Will (Noah Schnapp) miran hacia atrás con preocupación, sabiendo los peligros que se avecinan, a pesar de la distracción.

Aunque no se han dado mayores detalles sobre la nueva trama se conoce que se desarrollará durante 1985 y que se hará referencias a películas de la época como el clásico protagonizado por Michael J. Fox, Back to the future (Regreso al futuro).

El teaser que se ve en redes comienza con una cuenta regresiva en el Times Square de Nueva York, para recibir el año 1985.

Lo que si ha revelado la plataforma son los títulos de los episodios que estarán disponibles: 'Suzie, ¿me recibes?', 'Ratas de centro comercial', 'El caso de la socorrista desaparecida', 'La prueba de la sauna', 'El origen', 'El aniversario', 'La mordedura' y 'La batalla de Starcourt'. (E)