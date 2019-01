Eduardo ‘Mosquito’ Mosquera quiere un protagónico en cine

Quito -

Una película protagonizada por él. Eso es lo que quisiera hacer Eduardo Mosquera Zapata, más conocido como Mosquito.

Así dice el actor que ha interpretado por casi 30 años al Cabo Mosquito –de los cerca de 40 años que tiene– y que representa –en una sátira– a un policía que pide coimas a los choferes. “Yo pido licencias y me enojo, que me da un dólar, usted me está ofendiendo, oféndame más, con uno de a cinco, con uno de a diez”, dice mientras ríe.

Por esa representación del “chapita” fue arrestado y estuvo tres días en la cárcel, hecho que recuerda como uno de los episodios más duros.

El Cabo Mosquito estuvo durante ocho años en la televisión, pero salió del aire cuando Ecuador fue dolarizado. La idea del personaje vino de un trabajo de la materia de actuación de la universidad, donde se sortearon profesiones y oficios. A él le tocó la de un policía de tránsito.

En la universidad estudió Teatro, pero también Economía por tradición familiar, aunque de la última carrera estuvo hasta quinto nivel.

Asegura que vive de su profesión desde que se graduó. Usualmente se presenta en el teatro de un centro comercial y cuando esa temporada acaba, hace giras por el país o en el exterior. También ha actuado con otros artistas como David Reinoso.

Lo del teatro viene desde las aulas, en donde se hacían sainetes por el Día de la Madre, Día del Padre. Recuerda que a los 8 años fue al teatro Sucre y le fascinó ver a la gente en el escenario. Ahí nació su inclinación por la actuación. Cuando tenía 14 años cumplió una de sus metas: actuar en ese lugar.

En su larga trayectoria ha hecho varias interpretaciones, pero recuerda la de Ernesto Albán, conocido como Evaristo Corral y Chanqueta o Don Evaristo, por el fuerte trabajo que le costó.

El apodo de Mosquito se lo pusieron en la escuela, por su apellido Mosquera. Terminaba pronto sus tareas y comenzaba a molestar a sus compañeros.

Aunque depende de las obras que haga se considera un actor cómico satírico.

“Tenemos un mensaje de situaciones políticas (...), hacemos un humor cómico satírico con altura y la gente se divierte mucho, toma conciencia de lo que ha pasado, porque el arte es eso, vinculado con la política, con la sociedad, con los movimientos sociales, no se puede liberar el teatro de eso. Pienso que el arte no está aparte de la política, tiene que estar vinculado al pueblo”, dice. Por ‘calentar la garganta’ –como dicen los artistas o los cantantes– terminaba borracho. Agrega que fue una época negra, pues empezó a tener problemas con su familia. Finalmente dejó el alcohol.

“Seguí un curso intensivo en alcohólicos anónimos por correspondencia”, dice y vuelve a reír.

Mosquera sostiene que durante su carrera se ha puesto objetivos, los cuales ha ido cumpliendo, asegura.

“Quería actuar en el teatro Sucre, actué en el teatro Sucre; después quería hacer montajes de obras clásicas, y lo he hecho; después, entrar a la televisión, y entré. He hecho películas también, pero quisiera una película protagonizada por mí, que sea un personaje que haga matar de la risa...”, comenta.

Hubo una propuesta de interpretar a un detective al estilo de Peter Sellers de la Pantera Rosa.

Cuenta que iba a ser un detective que no podía investigar nada y que por coincidencias de la vida descubría al ladrón. No obstante, la idea no prosperó pero se mantiene.

Mide 1,50 metros. Tiene 61 años de edad, está casado y tiene cuatro hijos, ninguno de los cuales ha seguido como profesión el teatro sino como una afición. (E)