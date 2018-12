Se reactiva disputa legal de actriz Sofía Vergara por embriones congelados

La actriz colombiana Sofía Vergara, estrella de la serie cómica Modern Family, pidió a un juez que compruebe que su exprometido, el millonario estadounidense Nick Loeb, reside en el estado de Luisiana donde interpuso una tercera demanda en su contra en su batalla por la custodia de embriones congelados.

Según fuentes cercanas a la artista, el empresario no reside en el lugar y está mintiendo para seguir adelante con el juicio, indicó el portal elheraldo.co.

Loeb interpuso la demanda en el estado de Luisiana puesto que la ley les da personalidad a los embriones que crearon mientras tuvieron una relación sentimental y que permanecen bajo la custodia de la actriz, luego de que ella ganara las demandas en dos ocasiones anteriores.

Sin embargo, aunque la pareja vivió temporalmente en ese estado, el juez concluyó que los embriones fueron concebidos en California.

Vergara y Loeb estuvieron juntos durante dos años hasta que terminaron en mayo del 2014. Cuando eran novios, la pareja firmó un documento en el que aseguraban que no utilizarían los embriones sin el consentimiento de la otra parte. Pero en el 2015, un año después de la ruptura, Loeb exigió en los tribunales mantener con vida los embriones congelados y trasladó la denuncia a Luisiana, donde estos son considerados personas jurídicas, indicó el portal elpais.es.

La pareja nombró a las criaturas congeladas como Emma e Isabella, después de fracasar en sus dos intentos de tener hijos por medio de una madre sustituta.

Ese mismo año, el empresario escribió un artículo para el diario The New York Times titulado "El ex novio de Sofía Vergara: nuestros embriones congelados tienen derecho a vivir", donde manifestó sus fervientes deseos de ser padre, agregó elheraldo.co.

En el artículo Loeb revela que tras romper con Vergara, actualmente casada con el actor estadounidense Joe Manganiello, este le pidió quedarse con los embriones para procrear a las niñas pero el abogado de la actriz colombiana le aseguró que ella quería mantenerlos congelados indefinidamente

Además, los abogados de Loeb aseguran que alquiló un apartamento en Plaquemines Parish y está registrado para votar en la ciudad. Lo que no pueden decir son los días al año que pasa en la propiedad. El abogado habría creado dos sociedades para Emma e Isabela que podrían complicar aún más la batalla legal de Sofía porque las niñas podrían adquirir el derecho de ser concebidas en contra de la voluntad de la colombiana. (E)