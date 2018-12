Adiós a Norman Gimbel, compositor de ‘Killing Me Softly’

Washington -

Norman Gimbel, galardonado con el Óscar y el Grammy y letrista de Killing Me Softly, y de la versión inglesa de La chica de Ipanema, así como del tema de la icónica comedia Días felices, falleció a los 91 años.

Gimbel ganó un premio Óscar a mejor canción original junto con el coautor David Shire por It Goes Like It Goes, de Jennifer Warnes, en la película Norma Rae de 1979.

Además escribió Killing Me Softly, de Roberta Flack, con su colaborador habitual Charles Fox, ganando el Grammy a canción del año en 1973. El éxito fue después versionado por el grupo de hip hop The Fugees, en 1990.

La letra en inglés de Gimbel para el éxito de la bossa nova brasileña La chica de Ipanema, galardonado con el Grammy a disco del año en 1965, convirtió al estándar del jazz en una de las canciones más versionadas de todos los tiempos.

El letrista fue incluido en el Salón de la Fama de los Compositores en 1984.

Robert Folk, quien colaboró con Gimbel en unas 15 canciones, dijo en una publicación en Facebook que "Norman tenía un increíble talento, brillante en todos los sentidos, y uno que tocó con éxito todos los géneros de la música popular".

"Recuerdo (...) cuando después de una reproducción por teléfono para un destacado cineasta de una canción recién terminada, me dijo en privado 'nunca les digas lo fácil que es este trabajo para nosotros y cuánto nos divertimos (...) o ¡nunca más nos pagarán todo este dinero!", agregó.

Su muerte fue anunciada ayer por la organización de derechos de la música BMI. Lo describieron como “un escritor verdaderamente talentoso y prolífico” al que sus amigos y fans echarán enormemente de menos.

El nativo de Brooklyn falleció en su casa en Montecito, California, el 19 de diciembre, dijo su hijo Tony Gimbel a The Hollywood Reporter. (I)