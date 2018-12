Pipe, el protagonista del filme ecuatoriano ‘A Son of Man’

La actuación no estaba dentro de sus planes, es más cuando le llegó la propuesta de su papá no la tomó en serio, su pasión está en otra área, el fútbol, y también se prepara como ingeniero en la Universidad Clemson, en Carolina del Sur, Estados Unidos. Se trata de Luis Felipe Fernández-Salvador y Boloña, un joven de 18 años, protagonista de la película A Son Of Man. La maldición del tesoro de Atahualpa.

“Al comienzo la idea de la película no era lo que me parecía conveniente por el colegio y el fútbol. No estaba interesado en películas, pero creo que de verdad, aunque yo conozca a mi papá, mi relación con él creció bastante y también con mi abuelo... Los veía por Navidad, por cumpleaños, (pero) la película hizo quedarme bastante tiempo con ellos...”, dice el guayaquileño, quien prefiere que lo llamen Pipe.

En ese contexto, reitera que la cinta que estaba opcionada por Ecuador a la prenominación de los Óscar 2019 hizo que la relación con su familia paterna se fortaleciera y a su vez aprendió “bastantes cosas de cinematografía”.

Al comienzo de esta producción –dice– su rol no era muy importante, sino el de su abuelo (+) y con el pasar del tiempo pasó a ser la figura principal del filme que según su padre y director, Luis Felipe Fernández-Salvador y Campodónico, más conocido como Jamaicanoproblem, le tomó diez años realizar esta producción. Fernández-Salvador y Campodónico comparte la dirección con el argentino Pablo Agüero.

Pipe en el filme es un joven de 17 años que creció en Estados Unidos sin su padre. Sensible, inteligente e introvertido. Ha soñado con su padre explorador. Él ama el fútbol. Se verá al joven en su primera expedición, enfrentando nuevos miedos. Los lazos entre tres generaciones crecen durante esta aventura, mientras aprende más sobre su historia familiar y su papel dentro de ella.

Sus planes, luego de su participación en la cinta, es continuar con sus estudios y preparación en el fútbol y no descarta la posibilidad de ser parte de la fila de su equipo favorito, Emelec. Comenta que su pasión por el fútbol surge ‘probablemente’ por una tía, quien fue parte de la selección de Ecuador en esta disciplina.

Pipe nació en Guayaquil y hasta los 5 años vivió en el Puerto Principal, y junto con su mamá y la pareja de ella se mudaron a Miami, Estados Unidos. Regresó a Ecuador cuando tenía 12, cuatro años después se fue a EE.UU.

Hace diez años surgió A Son Of Man, un poema audiovisual inspirado en la naturaleza de Ecuador, que recorre lugares inhóspitos de la selva amazónica y los Andes ecuatorianos, destacando en cada una de sus tomas la biodiversidad.

La película recibió el apoyo de la Fundación Leonardo DiCaprio, que trabaja a favor del medio ambiente, ya que en sus escenas muestra la biodiversidad de Ecuador.

Al ver el resultado de la cinta ha descubierto el trabajo que realiza detrás de cámaras un equipo de producción. “Estaba feliz porque creo que eso era lo que estaba buscando mi papá”, afirma. Sobre que haya sido elegida por la Academia de las Artes Audiovisuales y Cinematográficas del Ecuador para representar al país como opcionada a los Óscar, indica que “estaba feliz”, porque pudo ver el esfuerzo de su progenitor en el proyecto, que finalmente no logró entrar al shortlist (lista de finalistas) antes de las nominaciones. (E)