Se inicia la carrera por la codiciada estatuilla del Oscar

Astronautas, esposas, monarcas, cantantes, amas de casa, niñeras. Estos son los personajes que vieron en el cine durante 2018 y que podrían significarle a sus intérpretes obtener el más codiciado galardón de la industria: el Óscar.

La cinta que podría hacer historia este año es First Man –sobre la vida del astronauta Neil Armstrong y la llegada a la Luna– pues tiene un gran respaldo. Está dirigida por el oscarizado Damien Chazelle (La La Land, Whiplash), y cuenta además con el guion del también ganador del Óscar John Singer (Spotlight).

“Chazelle siempre se ha especializado en virtuosos finales, y su mano segura y su ojo perspicaz hacen que este ambicioso estudio de los personajes llegue sin problemas a la tierra”, indica The Telegraph. No obstante, la cinta espacial tendría un problema que Houston no sabría cómo resolver: enfrentar a otras que han generado gran expectativa, como lo son Green Book, The Favourite, A Star Is Born, Vice o The Mule.

Clint Eastwood, dos veces ganador del Óscar como director, avizora una nueva estatuilla con The Mule, basada en hechos reales que narra la vida de Earl Stone (Eastwood), un anciano horticultor, veterano de la Segunda Guerra Mundial, que está solo y en quiebra.

“The Mule prueba que el talento de Eastwood sigue intacto, tanto como director como actor”, indica The Hollywood Reporter, mientras que Variety dice: “Este no es el papel que le dará a Eastwood una nueva legión de fans, pero hará las delicias de aquellos que ya le aprecian”.

Eastwood no la tendría fácil, pues en su camino al Óscar muy probablemente estarán Yorgos Lanthimos (The Favourite), Spike Lee (BlacKkKlansman), Adam McKay (Vice), y Alfonso Cuarón (Roma).

En todo caso la cinta mexicana –el primer trabajo de Cuarón en castellano desde 2001, elogiada como una obra maestra desde que ganó el León de Oro en el Festival de Cine de Venecia– se encuentra en una lista preliminar que la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas lanzó en diciembre para crear expectativa entre el público.

Roma, así como la colombiana Pájaros de verano, de los directores Cristina Gallego, Ciro Guerra, compiten con otras siete cintas en la categoría película de habla no inglesa.

Música original, canción original, documental largo, documental corto, maquillaje y peinado, cortometraje animado, cortometraje y efectos visuales son las otras categorías que ya tienen listas preliminares.

Actor y actriz

El actor estadounidense Rami Malek no fue la primera opción para el papel del Freddie Mercury, el líder de la banda Queen, en Bohemian Rhapsody, pero su interpretación causó conmoción incluso entre sus más fieles seguidores. “La película tiene un arma secreta: Rami Malek. Como Mercury es espectacular”, estima Empire.

Malek siguió todo un proceso para meterse lo mejor posible en el papel del cantante, y ese es un punto a su favor ante un Hollywood que le encanta los cambios radicales, pero allí también entra en competencia Christian Bale, quien aumentó varios kilos de peso para hacer de Dick Cheney en el biopic Vice.

En esta entrega la Academia al fin haría justicia con Glenn Close (The Wife), una actriz que tiene casi todos los premios y que acumula seis nominaciones al Óscar, la última en 2011 con Albert Nobbs. Sin embargo, la ‘buena esposa’ podría ver nuevamente truncadas sus aspiraciones ante el posible nacimiento de una nueva estrella cinematográfica, Lady Gaga (A Star Is Born).

Datos

Prenominados

Efectos visuales

Tres películas de superhéroes, con personajes de Marvel, buscan el Óscar a afectos visuales: Ant-Man and the Wasp, Avengers: Infinity War y Black Panther.

Película extranjera

Roma - México

Pájaros de verano - Colombia

The Guilty - Dinamarca

Never Look Away - Alemania

Shoplifters - Japón

Ayka - Kazajistán

Capernaum - Libano

Cold War - Polonia

Burning - Corea del Sur

Sin ‘película popular’

La Academia anunció que en esta edición iba a incluir una categoría para la película más popular entre en público, pero desistió de esa idea tras críticas. (E)