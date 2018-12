El cantante Julio Iglesias deberá ir a juicio en marzo por demanda de paternidad

Valencia -

El cantautor español Julio Iglesias deberá acudir a los triubnales el 4 de marzo del próximo año por la demanda de paternidad interpuesta por su supuesto hijo secreto Javier Sánchez Santos.

El juez de Valencia, José Miguel Bort, ordenó la apertura del juicio una vez rechazados todos los recursos planteados por el cantante, señaló el portal lostiempos.com.

Iglesias, de 75 años, se negó a realizarse una prueba de ADN para refutar el resultado de la presentada por el abogado de Sánchez, obtenida en Miami a través de una agencia de detectives, que reveló una coincidencia genética del 99,9%.

El magistrado recuerda en su resolución que el cantante todavía está a tiempo de someterse a la prueba de ADN antes de que se celebre el juicio, que en principio se concentrará en una sola jornada.

Sin embargo, Iglesias, famoso por éxitos como Me olvidé de vivir y Me va, me va, podría negarse a acudir a la cita judicial en rechazo a realizarse la prueba genética, pero esto le podría afectar en el caso, aseguró el abogado de Sáncez, Fernando Osuna.

El detective sevillano Luis Lara obtuvo la muestra genética de Iglesias de una botella de agua abandonada por Julio José Iglesias, el segundo hijo del cantante, en una playa de Miami.

Javier Sánchez, de 42 años, fue supuestamente fruto de la relación que Julio Iglesias mantuvo con su madre, la bailarina portuguesa Edite Santos, en una sala de fiestas de Sant Feliu de Guíxols, en Girona. (E)