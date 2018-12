Dwayne “The Rock” Johnson cobrará el doble de salario que Emily Blunt en filme de Disney

Dwayne “The Rock” Johnson y Emily Blunt están en la lista de los actores más famosos de Hollywood, sin embargo, este recibirá 13 millones de dólares más que su coestrella por protagonizar la cinta Jungle Cruise de Disney, anunció el portal aztecaamerica.com.

El exluchador profesional de 46 años cobrará 22 millones de dólares por encarnar a Frank, el protagonista de Jungle Cruise, mientras que su compañera Emily cobrará solo 9 millones de dólares por interpretar a Lily, reveló el portal TMZ.

La discrepancia salarial es tan significativa que Johnson obtendrá más del doble de dinero que Blunt.

The Rock and Emily Blunt behind the scenes of Jungle Cruise (2018) pic.twitter.com/ICgZ3gCCte — best of emily blunt (@badpostblunt) 3 de diciembre de 2018

A mediados de 2018 se dio a conocer que The Rock ganó 124 millones de dólares, convirtiéndose en el segundo actor mejor pagado de Hollywood después de Daniel Craig y en la lista de la revista Forbes, Celebrity 100, el actor ocupa el quinto lugar.

La actirz Emily Blunt es ganadora de un premio Globo de Oro, y ha protagonizado películas como Mary Poppins Returns, A quiet place, Sicario y Devil Wears Prada.

El salario de Johnson en Jungle Cruise coincide con el que recibirá en Red Notice en el 2020, según informó TMZ. Hasta el momento se desconoce si Gal Gadot, su coprotagonista en el filme, recibirá el mismo pago.

Estas millonarias diferencias entre los salarios de los protagonistas masculinos y las protagonistas femeninas se ha hecho más evidente desde lo ocurrido entre Mark Wahlberg y Michelle Williams en la película, All The Money in The Word el año pasado. Wahlberg ganó 1.5 millones de dólares por volver a grabar escenas del filme mientras que su compañera de elenco recibió menos de 1,000 dólares por el mismo trabajo, el actor decidió donar la suma total de sus ganancias a la organización Time's Up, organización que combate el acoso sexual y la inequidad salarial en Hollywood. (E)