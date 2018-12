Carlos Vives se despide del 2018 como una gloria musical

Carlos Vives cierra el 2018 con varios reconocimientos por su música. Al inicio de este año (en febrero) recibió las gaviotas de oro y plata en el Festival de Viña del Mar, en Chile. Los trofeos fueron otorgados por el público de la Quinta de Vergara.

De allí en adelante y mes tras mes, las buenas noticias para el cantante no pararon. Fue el homenajeado en el Festival de la Leyenda Vallenata en su edición 51.

Además, fue presentado como la imagen de la campaña mundial de fútbol 2018 para Pepsi; nueve países escucharon a Vives decir desde Latinoamérica: "Allá se juega, acá lo vives", incentivando a los aficionados a disfrutar del fútbol en casa.

Con una gran estrategia publicitaria al aire llegaron los lanzamientos musicales, el primero de ellos fue El sombrero de Alejo, tema elegido como el himno del Festival Vallenato. La canción fue interpretada por el también compositor, varios juglares y cantantes de la región. Posteriormente presentó los sencillos Hoy tengo tiempo, Mañana y Nuestro secreto.

De manera simultánea los números fueron creciendo en streaming y recibió 17 singles de Platino y Diamante, en Estados Unidos por La bicicleta, canción que interpreta con su compatriota Shakira.

Vives fue honorado por la ciudad de Nueva York con su propio Ride of Fame IT Bus, antes de su concierto sold out en el Radio City Music Hall.

Inauguró su propia exhibición en el Grammy Museum "Deep Heart: Roots, Rock & The Music of Carlos Vives" que irá hasta el 2019.

Nominado en dos categorías y ganador al Latin Grammy por su disco Vives como mejor album tropical contemporáneo. Nominado al Grammy anglo con Vives, en la categoría Mejor Álbum Pop Latino.

Su gira Vives Tour recorrió más de 55 shows y 21 países en la gira mundial, entre ellos Ecuador. Participó en los festivales más importantes de Latinoamérica: Festival de la Guitarra (Argentina); Festival de la Manzana (Argentina); Carnaval de Veracruz (México) y anunció que estará en Carnaval de Barranquilla en febrero 2019.

Recibió el botón de oro de YouTube por su número de suscriptores en el canal, 4.037.127.

Culminó el año con el Vives Tour Colombia Campaña Libertadora con más de 100.000 personas asistiendo a los conciertos en Medellín, Bucaramanga, Tunja, Cali, Barranquilla y Bogotá, haciendo 'sold out' un mes y medio antes de su fecha.

Fue elegido como coach para La Voz USA que estrena en enero 2019. Co-coach de La Voz Argentina.

Contrajo matrimonio con su esposa Claudia Elena Vásquez, luego de más de 10 años de relación y dos hijos.

Proyecto ambiental

Presentar su iniciativa Tras La Perla ante el Banco Interamericano de Desarrollo en la Universidad de Georgetown, en Estados Unidos, fue clave para continuar su trabajo como uno de los Líderes de la sociedad en Colombia. Durante el encuentro anual que se desarrolló en Santa Marta, ciudad natal de Vives, reunió al presidente de Colombia, Iván Duque, y varios de sus ministros para concretar los nuevos compromisos del año que llega.

Además fue nombrado como uno de los "Mejores líderes de Colombia 2018" por la revista Semana por su labor social y liderazgo en la iniciativa Tras La Perla. (E)